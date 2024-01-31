Операторы столичной "Системы-112" приняли более 6,2 млн вызовов в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Операторы "Системы-112" в столице за прошлый год приняли свыше 6,2 миллиона вызовов. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Петра Бирюкова.

По его данным, около половины из них потребовали реагирования экстренных служб, остальные звонки носили справочно-консультационный характер.

Он подчеркнул, что сегодня "Система-112" – одна из ключевых служб города. Она востребована жителями, о чем говорит высокое число обращений, считает заммэра.

Бирюков напомнил, что на номер 112 можно как звонить, так и отправлять сообщения, что удобно для людей с нарушениями слуха и речи.

В октябре прошлого года отмечалось, что более 82 миллионов звонков поступило на горячую линию единой справочной службы правительства Москвы +7 (495) 777-77-77 за восемь лет. Специалисты линии консультируют горожан по вопросам на более чем 10 тысяч тем.

В августе 2023 года стало известно, что с начала работы операторов горячей линии единой справочной службы департамента труда и социальной защиты Москвы количество обращений увеличилось более чем в 37 раз. Всего за четыре года было проведено свыше 1,7 миллиона консультаций.

В Москве "Система-112" стала основным каналом вызова всех экстренных служб