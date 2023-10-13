Горячая линия справочной службы правительства Москвы приняла более 82 млн звонков за 8 лет

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Денис Гришкин

Более 82 миллионов звонков поступило на горячую линию единой справочной службы правительства Москвы +7 (495) 777-77-77 за восемь лет. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Специалисты линии консультируют горожан по вопросам на более чем 10 тысяч тем. Как уточнил руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий, в первые три года работы операторы консультировали по 5,8 тысячи тем. По данным департамента информационных технологий, благодаря добавлению новых тематик востребованность горячей линии с каждым годом увеличивается.

Так, количество принимаемых звонков выросло в семь раз за время работы. В 2015 году на линию поступило 1,1 миллиона звонков, в 2022 году – 8 миллионов, а за девять месяцев 2023 года – около 6 миллионов.

Чаще всего москвичи звонят для уточнения графика работы и адресов центров госуслуг "Мои документы" и городских ведомств, статуса оформления патента, а также, чтобы проконсультироваться о получении государственных услуг в электронном виде, сказано в тексте.

Савицкий добавил, что при помощи использования на линии технологий искусственного интеллекта уже более 50% поступающих звонков по 200 тематикам принимает голосовой помощник.

Он работает на линии семь лет. Помощник не только постоянно расширяет базу знаний, но и совершенствует свои возможности для общения с горожанами.

В октябре 2023 года в рамках пилотного проекта робот стал использовать для общения с жителями синтезированный женский голос диктора. Он разработан специально для горячей линии и вызывает больше доверия, уточнили на сайте.

Ранее сообщалось, что столичная "Система-112" с января по август 2023 года приняла около 4,9 миллиона вызовов. Ежедневно на дежурство выходят 125 операторов.

В конце августа стало известно, что с начала работы операторов горячей линии единой справочной службы департамента труда и социальной защиты Москвы количество обращений увеличилось более чем в 37 раз. Всего за четыре года было проведено свыше 1,7 миллиона консультаций.

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