Более 1,7 млн звонков приняла горячая линия соцзащиты Москвы за четыре года

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С начала работы операторов горячей линии единой справочной службы департамента труда и социальной защиты Москвы количество обращений увеличилось более чем в 37 раз. Всего за четыре года было проведено свыше 1,7 миллиона консультаций, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Особенно важно, чтобы москвичи, нуждающиеся в помощи, всегда знали, куда можно обратиться за необходимой им информацией и поддержкой. Уже четыре года в столице работает круглосуточная единая справочная служба департамента труда и соцзащиты населения. Сотрудники горячей линии в любое время ответят на вопросы по социальной поддержке жителей столицы", – отметила руководитель службы Екатерина Кузнецова.

Согласно информации, чаще всего жители города узнавали о проекте "Московское долголетие" и центрах долголетия, также они звонили по вопросам предоставления социальных услуг и оформления пособий.

"Анализируя обращения москвичей, мы постоянно расширяем выбор вопросов, по которым жители могут проконсультироваться. За четыре года перечень тем консультаций, которые горожане могут получить в единой справочной службе, вырос от нескольких десятков до 1,8 тысячи", – подчеркнул глава общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.

Единая справочная служба заработала в августе 2019 года. Горожане смогли решить вопросы с трудоустройством и работой центров "Моя карьера". Постепенно в системе начали задействовать центры социального обслуживания, ресурсный центр для инвалидов и учреждения социальной защиты населения.

Всего с начала работы единой справочной службы к ней присоединилось 214 организаций.

Ранее стало известно, что в первые шесть месяцев 2023 года специалисты единого контактного центра (ЕКЦ) обработали 18,7 тысячи запросов граждан. ЕКЦ Стройкомплекса был создан по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Цент выполняет функции справочно-консультационной службы.

До этого Роспотребнадзор запустил горячую линию для туристов. Горячая линия посвящена защите прав потребителей при оказании туристских услуг и инфекционным угрозам за рубежом.

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