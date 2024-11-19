Замеченный на самовыгуле кабан в Москве оказался минипигом Фантиком

Фото: телеграм-канал "Лосиноостровский"

Кабана, которого якобы заметили гуляющим во дворе Бабушкинского района Москвы, на самом деле перепутали с минипигом по прозвищу Фантик. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе комитета ветеринарии столицы.

В ведомстве объяснили, что в зависимости от породы минипиги могут развиваться вплоть до 80 килограммов и зачастую их содержат в качестве декоративных домашних питомцев. Например, Фантик уже состоит на учете в госветслужбе Москвы. По данным комитета ветеринарии, животное является здоровым, в отношении него были проведены все необходимые профилактические мероприятия.

Однако в пресс-службе предупредили владельцев подобных домашних животных, что они должны учитывать права соседей, проживающих в многоквартирных домах, в том числе право на тишину в часы отдыха.

Кроме того, комитет ветеринарии Москвы напомнил, что питомцев нельзя оставлять без пищи и воды, а также им нужно своевременно оказывать ветеринарную помощь. За нарушение требований к содержанию животных установлена административная ответственность в виде штрафа в размере до 2 тысяч рублей.

Ранее эксперт рассказал, как вести себя при встрече с кабаном в лесу в период гона, который начинается в начале ноября и длится два месяца. Он посоветовал побольше шуметь при входе в лес, чтобы животные заранее услышали и сами ушли.

