Биолог рассказал, почему опасно трогать диких ласок в Москве

Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"

Ласки никогда специально не станут нападать на человека, но могут укусить, если к ним подойти слишком близко. Об этом Москве 24 рассказал биолог Павел Глазков.

Ранее сообщалось, что жители столицы заметили на улицах диких ласок. В телеграм-каналах появилась запись, на которой запечатлен маленький хищник, охотящийся во дворе жилого дома.

По словам Глазкова, ласки могут обитать рядом с человеком и быстро к нему привыкают. Но это не повод подходить близко или протягивать к животному руки.





Павел Глазков биолог Не надо приближаться к животному. Во-первых, не надо мешать ему охотиться. Во-вторых, ласки достаточно храбрые. Если им что-то не понравится, могут проявить к человеку агрессию. Сама ласка специально не нападет никогда, но и в обиду себя не даст, может укусить.

Эксперт отметил, что наблюдать за маленьким охотником лучше с расстояния не менее трех метров. Если по каким-то причинам произошел контакт, ласка может издать цокающий звук, предупреждая о своем недовольстве, после чего напасть. В случае укуса необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

"В любом случае дикий зверь есть дикий зверь. Они питаются мышами и крысами, и зубы после этого не чистят. У ласок во рту находится разнообразный букет бактерий. Если вас укусили, обязательно нужно обратиться к врачу и рассказать о произошедшем. Специалисты сами подберут лечение, но я бы точно привился от столбняка", – объяснил Глазков.

В обычной же ситуации ласка просто убежит, если дать ей шанс. Соседство с ними скорее даже полезно для человека. "Если ласка появилась у вас во дворе – это здорово. Она уничтожит мышевидных грызунов и не очень крупных крыс. За год одна ласка съедает порядка 4 000 мышей. Пищевыми отходами она не питается, так что, как только еда закончится, уйдет сама", – уточнил биолог.

Для комфортного сосуществования с животными взрослым людям важно не только самим помнить о правилах поведения при встрече с лаской, но и объяснить их детям, заключил Глазков.

Ранее москвичам рассказали, как обитатели природных территорий города готовятся к зимнему сезону. Например, в теплые края уже улетели кукушки, чечевицы и стрижи. Вместе с тем животные, среди которых белки и мышевидные грызуны, занимаются пополнением запасов еды. Горожан просят в сентябре и октябре не подкармливать зверей. Они в состоянии самостоятельно добыть пищу, отметили в Мосприроде.

