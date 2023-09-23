23 сентября, 18:37Город
Обитатели природных территорий Москвы начали подготовку к зиме
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Обитатели природных территорий столицы начали готовиться к зиме. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Так, сотрудники Мосприроды заявили, что началась ежегодная миграция птиц. Стрижи, кукушки и чечевицы уже отправились в теплые края, потому что они питаются насекомыми, которых с каждым днем в городе становится все меньше.
Уточняется, что перед отлетом многие из пернатых сбиваются в стаи. В частности, так делают скворцы. При этом не торопятся улетать на юг водоплавающие, им нужно научить летать и плавать появившихся в этом году птенцов.
Звери, в свою очередь, пополняют запасы. Мышевидные грызуны и белки запасаются едой, ежи много едят и копят подкожный жир, говорится в сообщении.
В Мосприроде просят не подкармливать животных в сентябре и октябре, так как они могут самостоятельно добыть себе пропитание. Особенно опасны излишки корма для мигрирующих птиц, из-за них они могут задержаться, поздний перелет для них будет трудным и опасным. Звери же могут потерять навыки поиска еды.
В сообщении добавили, что подкормку можно начать, когда держатся морозы и установился постоянный снежный покров. Желающим помочь животным пережить предстоящую зиму предлагают присоединиться к экологической акции Мосприроды "Листопад добрых дел".
Ранее сообщалось, что с мая до конца августа на природных территориях города родилось 525 птенцов. Первые утята появились на свет у крякв в парках "Кузьминки-Люблино", "Кусково", "Царицыно" и на других природных территориях.
До этого россиянам напомнили, что городских птиц нельзя кормить плесневелым хлебом. Его можно заменить на геркулес или овес.
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