Более 500 детенышей водоплавающих птиц появились летом на природных территориях Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты "Мосприроды" провели летний учет выводков водоплавающих птиц. Согласно ему, с мая до конца августа на природных территориях города родились 525 птенцов, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Так, кряквы вывели 418 утят (100 выводков), огари – 65 утят (17 выводков), чомги – 20 птенцов (10 выводков), хохлатые чернети – девять утят (два выводка), камышницы – семь птенцов (два выводка), а лысухи – шесть утят (четыре выводка)", – отмечается в сообщении.

Согласно информации, первые утята родились у крякв в парках "Кузьминки-Люблино", "Кусково", "Царицыно" и на других природных территориях.

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