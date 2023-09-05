Россиянам объяснили, почему нельзя кормить голубей плесневелым хлебом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Городских птиц нельзя кормить плесневелым хлебом, для них это такая же отрава. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на орнитолога, основателя приюта для птиц Вадима Мишина.

Он заявил, что хлеб лучше заменить на геркулес. Эксперт отметил, что некоторым людям жалко выбрасывать плесневый продукт, поэтому они иногда отдают их птицам, которые из человеческих рук склюют что угодно.

"Плесень и нам с вами здоровья не прибавит, а для них это фактически тоже отрава. Никого нельзя кормить испортившимися продуктами. А хлебом вообще кормить вредно. Купите геркулес", – поделился орнитолог.

Мишин добавил, что овес является очень хорошим кормом для голубей.

Ранее стало известно, что сотрудники Мосприроды заметили редкую птицу в природно-историческом парке "Москворецкий". Речь идет об урагусе сибирском. В последний раз пернатого видели в столице 18 лет назад – в 2005 году.

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