Москва передаст найденных на улице экзотических змей Ленинградскому зоопарку

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Москва передаст найденных в подъездах домов или во дворах экзотических змей Ленинградскому зоопарку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент природопользования и охраны окружающей среды столицы.

"Экзотические змеи из Центра реабилитации диких животных переедут в новый дом – Ленинградский зоопарк", – отмечается в сообщении.

В ведомстве уточнили, что змеи будут переданы зоопарку в пятницу, 6 октября. Там же добавили, что они поступили в центр после обращений жителей Москвы. Все пресмыкающиеся прошли реабилитацию, а также были осмотрены специалистами.

По данным департамента, большее число змей обнаружили горожане в подъездах домов или во дворах. При этом чаще всего специалисты не могут найти хозяев питомцев.

В конце июля на территории детского сада, относящегося к московской школе № 1547, была обнаружена змея сотрудниками дошкольного отделения. Директор школы Никита Глотов рассказал, что администрация школы оперативно отреагировала на инцидент и подала заявки в экстренные службы и департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Директор также добавил, что после обнаружения змеи детям и взрослым обеспечили безопасность. Несмотря на своевременное прибытие специалистов на место обнаружения змеи, ее не удалось поймать.

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