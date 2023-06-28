10:59Общество
Россиянам рассказали, как вести себя при встрече со змеей
Фото: 123RF/taviphoto
При встрече со змеей в лесу или около дома следует замереть, считают сотрудники МЧС России. Об этом сообщает "Радио 1".
Правило "увидел – замри" будет самым действенным в этом вопросе, подчеркнули в министерстве. По данным МЧС, при встрече следует не совершать резких движений и действовать разумно.
Вместе с этим специалисты ведомства подчеркнули, что чем больше человек знает о змеях, тем меньше будет бояться их.
Ранее начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров рассказал, когда закончится нашествие змей в Москве. По его словам, пресмыкающиеся покинут город, когда адаптируются к жаркой погоде.
Змеи начинают выползать весной в поисках солнца. Уже с наступлением жары они отправляются на поиски укромных прохладных мест, например луж или подвалов, из-за чего нередко оказываются в мегаполисах.
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