Россиянам рассказали, как вести себя при встрече со змеей

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При встрече со змеей в лесу или около дома следует замереть, считают сотрудники МЧС России. Об этом сообщает "Радио 1".

Правило "увидел – замри" будет самым действенным в этом вопросе, подчеркнули в министерстве. По данным МЧС, при встрече следует не совершать резких движений и действовать разумно.

Вместе с этим специалисты ведомства подчеркнули, что чем больше человек знает о змеях, тем меньше будет бояться их.

Ранее начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров рассказал, когда закончится нашествие змей в Москве. По его словам, пресмыкающиеся покинут город, когда адаптируются к жаркой погоде.

Змеи начинают выползать весной в поисках солнца. Уже с наступлением жары они отправляются на поиски укромных прохладных мест, например луж или подвалов, из-за чего нередко оказываются в мегаполисах.

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