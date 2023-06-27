Эколог назвал причину появления большого количества змей в ТиНАО

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Змеи приползают в ТиНАО из-за жары и засухи. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника отдела по сохранению биоразнообразия московского департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергея Бурмистрова.

В округе, по его словам, змеи ищут влажные места. Их можно увидеть около подъезда или под ним, под фундаментом, рядом с водоемом или местом, где остаются лужи после полива, уточнил эксперт. Бурмистров объяснил, что рептилии приползают, чтобы попить и охладиться.

Эколог добавил, что змей можно встретить не только в ТиНАО, но и в других местах. Он признался, что поступает достаточно много обращений, но отлов не проводится, так как это ужи. Эти змеи "никому не вредят, сами не нападают, если их не трогать", заключил Бурмистров.

Ранее терапевт Наталья Зубарева напомнила, что после укуса змеи важно своевременно обработать рану и пить больше жидкости. Также она подчеркнула, что после укуса змеи необходим антидот, который могут ввести только в медучреждении.

До этого биолог Павел Глазков объяснил, что в первые минуты после укуса гадюки необходимо удалить из раны яд, обеспечить пострадавшему обильное питье и обратиться к врачу. При этом он отметил, что сама по себе гадюка не агрессивна, а кусает только в том случае, если взять ее в руку или случайно наступить на нее.

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