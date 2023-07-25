На территории детсада в Москве заметили змею

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На территории детского сада, относящегося к московской школе № 1547, заметили змею. Об этом рассказал заместитель директора школы Никита Глотов.

"Сегодня, 25 июля, сотрудники одного из дошкольных отделений нашей школы заметили змею, которая переползла на территорию детского сада с улицы. Администрация школы незамедлительно отреагировала на случившееся и подала заявки в экстренные службы и департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Спасатели уже исследовали территорию, змею на территории учреждения не нашли", – передает ТАСС слова Глотова.

По его словам, дети и взрослые находятся в безопасности – в здании. Кроме того, для воспитанников дошкольного отделения сегодня ограничили прогулки.

В департаменте природопользования и окружающей среды заявили, что эксперты выехали на место обнаружения змеи. Однако пока змею поймать не смогли. По данным ведомства, такая же заявка из этого учреждения была 5 июля. В тот день рептилию также найти не смогли.

В начале июля специалисты Мосприроды создали карту, которая рассказывает о местах Москвы, где обитают змеи.

По словам экспертов, для минимизации встречи со змеей стоит смотреть под ноги, а в случае столкновения с рептилией – не делать резких движений, которые могли бы напугать ее. Специалисты советуют медленно уйти от нее.

В случае обнаружения змеи сотрудники Мосприроды просят жителей столицы обратиться на общегородскую горячую линию 8 (495) 777-77-77.