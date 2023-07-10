Мосприрода разработала карту обитания змей на природных территориях Москвы

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Специалисты Мосприроды создали карту, которая рассказывает о местах Москвы, где обитают змеи. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

"В Москве можно встретить три вида змей: обыкновенного ужа, обыкновенную медянку и обыкновенную гадюку. Все они занесены в Красную книгу Москвы. Специалисты Мосприроды напоминают о правилах при встрече со змеей", – указано в сообщении.



телеграм-канал "Мосприрода"

Если жители города собираются на прогулку по территориям, где могут находиться змеи, рекомендуется надевать высокую и плотную обувь, отметили в ведомстве.

Для минимизации встречи со змеей стоит смотреть под ноги, а в случае столкновения с рептилией не делать резких движений, которые могли бы напугать ее. Специалисты советуют медленно уйти от нее.

В случае обнаружения змеи сотрудники Мосприроды просят жителей столицы обратиться на общегородскую горячую линию 8 (495) 777-77-77.

Ранее начальник отдела по сохранению биоразнообразия московского департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров рассказывал, что причиной появления змей в ТиНАО является жара и засуха.

В округе, по его словам, змеи ищут влажные места. Их можно увидеть около подъезда или под ним, под фундаментом, рядом с водоемом или местом, где остаются лужи после полива, уточнил эксперт.

Эколог отметил большое количество обращений от граждан, но отлов рептилий не проводился, так как чаще всего это ужи. Эти змеи "никому не вредят, сами не нападают, если их не трогать".



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