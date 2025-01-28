Собянин рассказал о развитии системы экстренного реагирования в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Столичная система экстренного реагирования постоянно совершенствуется, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Это позволяет ежегодно снижать число пожаров и происшествий на воде, количество пострадавших", – отметил он.

Внедряются новые методики взаимодействия, идет работа по подготовке кадров, также развивается инфраструктура пожарных гарнизонов, а специалисты осваивают новые образцы спецтехники, объяснил мэр.

Также в прошлом году Москва закупила 132 единицы современной техники, включая аэролодки, пожарные автомобили-базы газодымозащитной службы, автолестницы, автоцистерны, штабные автомобили и снегоболотоход.

"Создана уникальная Сводная мобильная группировка, куда также входят специалисты инженерных и коммунальных предприятий городского хозяйства", – напомнил градоначальник.

В частности, Московская городская система предупреждения и ликвидации ЧС может решать и другие важные вопросы, вроде восстановления Луганска и Донецка, а также приграничных районов Курской области.

Каждый день в столице дежурят свыше 1 400 пожарных и спасателей. На вооружении у них находится порядка 700 единиц техники, заключил Собянин.

Кроме того, в городе продолжается развитие и пожарно-спасательного гарнизона (ПСО). Мэр ранее напоминал, что российская пожарная служба в 2024 году отметила свое 375-летие, а пожарная охрана Москвы – 220-летие.

В прошлом году в городе создали еще два новых ПСО, которые разместились в ЗАО и ТиНАО. Также в авиацентр поставили еще один пожарный вертолет.

