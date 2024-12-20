Собянин открыл новейший флагманский центр ГКБ Пирогова

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Сергей Собянин открыл флагманский центр городской клинической больницы № 1 имени Пирогова.

Мэр рассказал, что данный центр будет оказывать экстренную и плановую помощь, а также нарастит объемы высокотехнологичной помощи более чем на треть. По словам Собянина, это улучшит качество оказания медицинской помощи жителям столицы.

"Это хороший подарок для коллектива больницы, который достоин этого, потому что это один из лучших коллективов Москвы. Здесь работают академики, доктора наук, кандидаты наук – это коллектив, преданный своему делу, и сегодня он получает такую замечательную новую высокотехнологичную помощь, новый объект", – подчеркнул градоначальник.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы уточнили, что флагманский центр появился с помощью реконструкции одного из корпусов ГКБ № 1 имени Пирогова, которая стартовала в марте 2021 года. В августе этого года специалисты завершили основную часть работ, а первых пациентов врачи начали обслуживать уже 20 декабря.

Теперь семиэтажный центр площадью 19,4 тысячи квадратных метров связан отапливаемыми надземными переходами с лечебными корпусами № 5 и 8. В этом медучреждении работают 350 человек: 98 врачей, 153 сотрудника среднего медперсонала и 99 сотрудников прочего персонала.

Во флагманском центре пациентам оказывают полный комплекс помощи в первые сутки после госпитализации, а после их переводят в другие отделения или отправляют домой в зависимости от состояния. Благодаря новому комплексу в ГКБ № 1 имени Пирогова впервые появилась интегрированная цифровая операционная с автоматизированной передачей данных, визуализацией и интеллектуальным управлением для проведения сложных операций.

В начале декабря в Москве на базе городской клинической больницы (ГКБ) № 67 имени Ворохобова начал работу центр женского здоровья. Медицинское учреждение находится на улице Саляма Адиля, лечебно-диагностическую помощь смогут получать жители СЗАО и ЦАО. Им доступны все необходимые скрининговые исследования, специальное лечение в многопрофильной клинике, услуги перинатального центра.

