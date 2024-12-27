Сергей Собянин рассказал о развитии московского пожарно-спасательного гарнизона

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В столице продолжается развитие московского пожарно-спасательного гарнизона, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"В этом году пожарная охрана Москвы отметила 220 лет, а российская служба – 375 лет", – напомнил он.

В юбилейный год в столице появились два новых пожарно-спасательных отряда (ПСО), их разместили в ЗАО и ТиНАО. Кроме того, в авиацентре поставили еще один новый пожарный вертолет, а для спасателей на воде закуплены российские аэролодки, которые развивают скорость до 100 километров в час.

Мэр напомнил, что сейчас Москва является одним из лидеров не только среди российских регионов по противопожарной безопасности, но и среди мировых мегаполисов. Так, спасателям и пожарным нужно меньше 7 минут, чтобы прибыть на место вызова в любую точку столицы.

"У нас работает уникальная авиация экстренного реагирования, постоянно дежурят санитарные вертолеты при шести медучреждениях", – сказал Собянин.

Ранее сообщалось, что городские службы с 29 декабря по 8 января будут работать в усиленном режиме. В их числе – сотрудники противопожарных служб.

Будут мобилизованы почти 1 500 сотрудников пожарно-спасательных служб, а также аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

