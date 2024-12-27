Собянин рассказал, как Москва помогает бойцам СВО и жителям новых территорий

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Москва продолжает помогать бойцам СВО и жителям новых регионов России, рассказал Сергей Собянин на своем личном сайте.

Еще в 2022 году по поручению Владимира Путина городские службы столицы возвели в приграничье 184 километра фортификационных сооружений, включая противотанковые рвы, траншеи, окопы, блиндажи, ДОТы, укрытия и бетонные пирамиды.

"Огромная работа, к которой привлекли свыше 14 000 человек и задействовали 4 500 единиц техники", – добавил мэр.

Вместе с этим столичные власти поддерживают приграничные территории – в 2022 году только в Белгородскую область было доставлено более 50 000 железобетонных изделий (ЖБИ), а также различная спецтехника для строительства и обороны.

"Созданы ремонтный цех и учебный центр для ремонта и обучения управлению техникой", – отметил Собянин.

В 2023 году Москва в сжатые сроки возвела объекты для противовоздушной обороны столицы, аналогичные мероприятия прошли и за пределами столичного региона. Власти не останавливаются на достигнутом – эта работа продолжается и сейчас, подчеркнул градоначальник.

В августе 2024 года столичные специалисты среди первых прибыли на помощь жителям Курской области – за пару суток коммунальщики организовали работу 36 пунктов временного размещения (ПВР) эвакуированных. Многие из объектов пришлось не только оснащать необходимым оборудованием, но и ремонтировать.

Также комплекс городского хозяйства города провел полный комплекс мероприятий для нормальной работы ПВР, включая подвоз продуктов и предметов для приготовления пищи, и организовал медицинское обслуживание, бытовые услуги, пожарную безопасность и санитарное содержание.

С 2022 года Москва помогла восстановить свыше 4 200 объектов в Донецке и Луганске. Речь идет о порядка 1 900 многоквартирных домов и более 200 школ, детсадов, больниц, поликлиник, МФЦ и ДК.

Собянин ранее рассказывал, что бесценную помощь для участников спецоперации и их семей оказывают волонтеры. Москва является лидером в области волонтерского движения, а в городе созданы специальные центры для поддержки добровольцев. Из 1,5 миллиона помощников больше 1 миллиона составляют молодые люди.

