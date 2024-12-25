Собянин: волонтеры оказывают бесценную помощь для участников СВО и их семей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Волонтеры оказывают бесценную помощь для участников спецоперации и их семей, заявил Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета о работе столичного правительства перед Мосгордумой.

По словам мэра, Москва является лидером в области волонтерского движения. В городе созданы специальные центры для поддержки добровольцев. Из 1,5 миллиона помощников больше 1 миллиона составляют молодые люди, подчеркнул градоначальник.

Волонтеры, напомнил Собянин, помогали в проведении Олимпиады, чемпионата мира по футболу, а также оказывали помощь в период пандемии COVID-19.

Ранее стало известно, что около пяти тонн гуманитарной помощи собрали в штабах "Москва помогает" и "Домиках добра".

Волонтеры подготовили к отправке теплые вещи для участников СВО и сладости для детей. Товары передали в центральный штаб по сбору гумпомощи "Москва помогает", а затем направили в составе общего груза жителям Курской области и военным.

Всего с начала этого года из Москвы в новые российские регионы, Курскую и Белгородскую области отправили 214 тонн товаров, сказал Директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит.