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02 февраля, 09:45

Безопасность

В МВД предупредили о новой схеме мошенничества через покупку золота

В МВД предупредили о новой схеме мошенничества через покупку золота

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В России наблюдается рост спроса на золото, и этим уже начали пользоваться мошенники. Они звонят гражданам, убеждая их, что их банковские счета взломаны. Чтобы сохранить средства, якобы необходимо срочно приобрести золотой слиток и передать его курьеру для доставки в безопасное хранилище.

Те, кто соглашаются на такие действия, лишаются не только денег, но и золота. В МВД напомнили, что ни полиция, ни банки не требуют покупки золота, и такие "инвестиции" не имеют никакого отношения к защите средств.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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