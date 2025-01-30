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30 января, 07:30

Общество

Новости регионов: на Сахалине второй день бушует сильная метель

Новости регионов: на Сахалине второй день бушует сильная метель

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Сахалин утопает в снегу. На острове второй день бушует сильнейшая метель. На улицах выросли сугробы в человеческий рост, а в некоторых местах частные дома скрыты снегом по самую крышу. Школьников перевели на дистанционное обучение.

Настоящая зима пришла и в Бурятию. Там температура воздуха опускается до минус 34 градусов. Спасатели обустраивают на трассах мобильные пункты обогрева. Для водителей и пассажиров готово питание, горячий чай, есть зарядные устройства для машин и телефонов. По прогнозам синоптиков, морозы будут стоять в регионе до 4 февраля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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