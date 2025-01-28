Врач Круглова: пропуск завтрака провоцирует головную боль и переедание

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Регулярный пропуск завтрака лишает энергии, провоцирует головную боль и приводит к перееданию. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредила врач-диетолог Наталья Круглова.

Ранее выяснилось, что каждый третий россиянин пропускает утренний прием пищи. При этом 42% опрошенных отмечают, что отсутствие завтрака негативно сказывается на их здоровье, сообщает "Газета.ру".

По словам Кругловой, плохое самочувствие связано с недостатком энергии и питательных веществ.



Наталья Круглова врач-диетолог Человек может сталкиваться со снижением работоспособности, головной болью, сложностью с концентрацией внимания.

Кроме того, регулярный отказ от завтрака отрицательно влияет на пищевое поведение.

"Основной прием еды будет перемещаться на более позднее время. То есть обед будет достаточно объемным и человек может столкнуться с перееданием. Полдник или ужин также будет довольно насыщенным. И это создаст условия для набора веса", – предупредила врач.

Диетолог отметила, что утренний прием пищи должен быть достаточно насыщенным. Необходимо есть зерновые продукты. Например, каши, мюсли, гранолу или цельнозерновой хлеб. Они относятся к сложным углеводам, поэтому дают организму энергию. Кроме того, в их составе имеются пищевые волокна, которые необходимы для работы пищеварительной системы и кишечника, пояснила Круглова.

"Также в завтрак должен входить белковый продукт. Это может быть классический вариант яичницы или омлет. Либо творог, йогурт и другие молочные продукты. Также можно есть птицу и рыбу, если это комфортно переносится", – указала диетолог.



Наталья Круглова врач-диетолог Важный компонент завтрака – овощи или фрукты. Они являются источником пищевых волокон и витамина C. Это может быть овощная нарезка или какой-то фрукт, добавленный в кашу или мюсли.

Диетолог посоветовала не есть на завтрак сладкие продукты. Хотя они и дают энергию, однако не насыщают на долгое время. В результате примерно через час после их употребления человеку снова захочется есть.

При этом нет какого-то регламентированного времени, в которое необходимо обязательно позавтракать.

"Мы можем ориентироваться на ощущение голода – когда оно умеренное, уместно поесть. Слишком поздние завтраки нежелательны, когда проходит более двух-трех часов после пробуждения. Это также может смещать общую калорийность рациона к вечернему времени", – заключила диетолог.

Ранее диетолог Джулия Массамба назвала способ не переедать в течение дня. Специалист посоветовала не отвлекаться на смартфон во время приема пищи и употреблять ее медленно и осознано. Кроме того, необходимо контролировать порции еды, есть достаточно богатых клетчаткой продуктов и пить 1,5–2 литра воды в день.

