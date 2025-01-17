Диетолог Арзамасцев перечислил продукты, от которых невозможно поправиться

Фото: depositphotos/grublee

Зеленые овощи, зелень, клюква и лимон относятся к продуктам, которые не приводят к набору веса. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

По его словам, существуют продукты с очень низкой калорийностью.

"Это зеленые овощи либо зелень: брокколи, базилик, укроп, огурец. И совсем кислые продукты, такие как клюква и лимон", – указал эксперт.



Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог На их переработку организм может тратить либо равнозначное количество калорий, либо чуть больше или чуть меньше. Но факт остается фактом – вес от них не набирается.

Эксперт также рассказал о том, помогут ли эти продукты избавиться от лишних килограммов. По словам диетолога, надеяться только на них не стоит. Важно решать проблему комплексно.

"Если мы не изменим питание, образ жизни, а просто добавим продукты с отрицательной калорийностью, мы не похудеем. Но если в обед мы заменим какую-нибудь гречку или картофель на огурец или брокколи, то в этом случае вес будет теряться. Не потому что калорийность этих продуктов будет уменьшать энергетическую ценность съеденных ранее, а просто за счет того, что рацион в течение дня будет содержать гораздо меньше калорий", – пояснил диетолог.

Ранее россиян предупредили, что батончики для похудения, обезжиренные продукты, соки и готовые завтраки могут привести к набору лишних килограммов. К примеру, в составе злаковых фитнес-батончиков на первом месте присутствует сахар, который может называться патокой или глюкозным сиропом.