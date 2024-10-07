Врач Тананакина: чтобы не набрать вес, нужно есть от трех до пяти раз в день

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При сидячей работе необходимо следить за калориями, поскольку из-за низкой физической активности есть риск набора лишнего веса, рассказала в беседе с Life.ru врач-эндокринолог Наталия Тананакина.

По ее словам, чтобы избежать лишнего веса, необходимо питаться по меньшей мере три раза в день, а лучше – пять. При этом ужинать стоит не позднее чем за два–четыре часа до отхода ко сну, посоветовала специалист.

К набору веса может также привести недостаток сна, обратила внимание медик. Это связано с тем, что организм нуждается в восполнении энергии, которой ему не хватает. При этом хронический недосып становится причиной роста рациона на 400 ккал в сутки. В связи с этим необходимо спать минимум семь часов, заявила Тананакина.

По ее словам, оптимальные нормы калорий в день составляют 1 800 для женщин и 2 400 – для мужчин. Кроме того, для поддержания метаболизма и улучшения пищеварения медик рекомендовала следить за тем, чтобы выпивать около двух литров воды в день.

При этом идеальным завтраком она назвала белковую еду, к которой относятся яйца, творог, цельнозерновой хлеб и овощи. По словам Тананакиной, их употребление обеспечит сытость на долгое время.

Вместе с тем важно следить за порциями, прибегая к "методу тарелки". Он заключается в том, что половина тарелки должна быть заполнена овощами, четверть – гарниром, а оставшееся пространство – белковой пищей. Не менее важны полезные перекусы. Речь идет о фруктах, орехах или йогуртах, пояснила медик. Они смогут заменить калорийные сладости и помогут сохранить продуктивность.

Также врач рекомендовала отказаться фастфуда и жареной пищи, поскольку их употребление может привести к резкому скачку сахара в крови и повысить аппетит.

Кроме того, медик посоветовала уделить время физической активности. Она призвала больше двигаться, не есть за компьютером и тщательно пережевывать пищу.

При этом в осенний период на фоне авитаминоза люди могут испытывать более сильную тягу к вредной пище, чем обычно, отметила в беседе с News.ru эндокринолог Видновской КБ Минздрава Подмосковья Мария Калошина.

Она также отметила, что обмануть организм удастся, если нормализовать режим питания и не делать слишком длинных промежутков между приемами пищи.

"Организм очень избирательный, если долго не получает нужные питательные вещества, то нацеливается сразу на большое количество энергии, выбирая вредные продукты – сладости, жирное, жареную пищу, фастфуд", – пояснила Калошина.

Медик обратила внимание, что завтракать, обедать и ужинать лучше в одно и то же время. При этом важно обеспечить организм достаточным количеством витаминов. Для этого в день рекомендуется употреблять не менее пяти порций овощей и фруктов, отметила эндокринолог.

"Например, на завтрак – яблоко или банан, на обед – огурец или помидор, на ужин – салат из капусты, в дополнение к этому два перекуса – любые ягоды или фрукты. Важно стараться, чтобы все фрукты были разнообразной расцветки – яркие, красочные, красиво их укладывать, повышая пищевой интерес к витаминным продуктам", – резюмировала специалист.

Ранее врач-эндокринолог Юргита Вараева рассказала, что соя и киноа содержат вещество N-ацетилцистеин, которое, по данным исследований на животных, может понизить тягу к сладкому. Фрукты и ягоды также могут заменить сладкое из-за простых сахаров в составе.