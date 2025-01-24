Московские студенты готовы потратить на аренду жилья до 80 тыс рублей

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Московские студенты готовы потратить на аренду жилья до 80 тысяч рублей, рассказали в "Яндекс Аренде".

По данным сервиса, безработные учащиеся готовы заплатить самую большую сумму аренды за трехкомнатные квартиры, их снимают свыше 10%. Среди работающих студентов этот тип жилья выбирают свыше 6%, а средний бюджет составляет уже 69 400 рублей.



Наибольшей популярностью пользуются однокомнатные квартиры, их снимают почти 39% учащихся институтов и колледжей Москвы. Аренда в среднем обходится неработающим студентам в 50 тысяч рублей, а трудоустроенным – в 48 900 рублей.

Также популярны студии, их выбирают почти 34% неработающих и 21% работающих студентов. Стоимость аренды для них составляет 40 000 и 46 400 рублей соответственно.

Двухкомнатные квартиры оказались больше востребованы у студентов, которые уже начали зарабатывать (33,7%), ежемесячный платеж составил 59 300 рублей. Доля безработных студентов, выбирающих этот тип жилья, составила 16,9%, а стоимость аренды квартиры – 70 300 рублей.

Средняя стоимость квартир всех типов, которые снимались работающими и неработающими студентами, составила около 58 тысяч рублей. Большинство арендуют жилье с друзьями и делят платеж.

"(Это. – Прим. ред.) позволяет более комфортно планировать бюджет и тратиться на аренду меньше", – указал руководитель сервиса "Яндекс Аренда" Роман Жуков.

48,2% живут в съемной квартире с девушкой или молодым человеком, 14,3% с другом или подругой, 8,5% с супругом или супругой, резюмировала пресс-служба сервиса.

Ранее эксперты рассказали, что роста цен на аренду жилья в Москве не ожидается. С начала года стоимость аренды в некоторых районах города уже снизилась на свыше 10%. Лидером по снижению ставок в январе стал Мещанский район, где аренда подешевела на 12,2%. Снять жилье там можно в среднем за 132 тысячи рублей.

