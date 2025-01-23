Эксперт Перескокова посоветовала принимать квартиру в новостройке со специалистом

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Принимать квартиру в новостройке необходимо со специалистом. Об этом рассказала в беседе с Москвой 24 эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.

Эксперт рекомендовала обратиться с вопросом по приемке квартиры к своему риелтору, так как он точно знает специалистов и сможет предложить чьи-либо услуги. Подобрать профессионала можно и в интернете с помощью сайтов специализирующихся на этом фирм. При этом услуги таких специалистов, как правило, стоят в районе 3–5 тысяч рублей.



Наталья Перескокова эксперт по недвижимости В случае возникновения спорных вопросов юристы фирмы помогут решить конфликт с самим специалистом или даже подать иск в суд, если застройщик не устранит дефекты. Более того, в случае обнаружения дефектов на месте специалист поможет составить соответствующий акт. И у них более продвинутое оборудование, больше знаний и профессионального опыта, поэтому эксперты смогут заметить больше.

При приеме квартиры самостоятельно Перескокова рекомендовала взять с собой минимальный набор инструментов. По ее словам, может пригодиться лист бумаги и ручка, маркер, чтобы помечать недостатки на окнах и стенах, строительный скотч, прибор для проверки напряжения в розетках. Не менее полезными станут фонарик и рулетка, которая позволить измерить фактическую площадь помещения, уровень для оценки неровностей на стенах и зажигалка.



Наталья Перескокова эксперт по недвижимости Начинается приемка с входной двери – проверяем, нет ли механических повреждений, смотрим, легко ли она открывается и закрывается, не скрипит ли, работают ли замки, ручки, цельные ли резинки, уплотнитель. Дальше в квартире нужно перемерить площадь. Нужно понимать, в каком состоянии квартира передается.

Также специалист посоветовала сразу визуально оценить, нет ли трещин и ровные ли в квартире стены. При этом важно помнить о параметрах ГОСТ. В соответствии с ними, возможные неровности на стенах не должны быть больше 5 миллиметров, а отклонения стены по вертикали не может превышать 15 миллиметров. При этом максимальные отклонения пола и потолка должны составлять не более 20 миллиметров.

Не менее важно проверить, работает ли установленная в квартире сантехника. Кроме того, при приеме квартиры с отделкой нужно посмотреть, как уложен ламинат, ровно ли поклеены обои, целы ли межкомнатные двери и смесители. Также важно оценить состояние плитки и удостовериться, чтобы между ее частями были ровные швы.

Перескокова добавила, что распространенной проблемой в новых квартирах становятся царапины на стеклопакетах и рамах. Относительно этого нужно быть особенно внимательными, поскольку заметить сразу обычно тяжело. Не менее важно проверить, чтобы ручки, створки и само окно работали, а монтажная пена была наложена однородной массой. Кроме того, важно проверить наличие герметика и отлива для воды.

Специалист также посоветовала закрыть входную дверь, а затем открыть одну створку окна и проверить тягу. Для этого необходимо встать рядом с вентиляцией и проследить, чтобы пламя зажигалки отклонялось в ее сторону.

При этом проверить электричество без специальных приборов не удастся, поэтому специалист рекомендовала хотя бы включить в общем щитке все электричество и посмотреть, горят ли лампочки.

Однако столкнуться с различными рисками можно и при покупке квартиры на аукционе, предупредила ранее юрист Анастасия Билялова. Вместе с недвижимостью можно получить долги, незаконную перепланировку и риск потерять жилье из-за неправильного оформления документов.