Эксперт Перескокова посоветовала принимать квартиру в новостройке со специалистом

23 января, 16:46Общество
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Принимать квартиру в новостройке необходимо со специалистом. Об этом рассказала в беседе с Москвой 24 эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.
Эксперт рекомендовала обратиться с вопросом по приемке квартиры к своему риелтору, так как он точно знает специалистов и сможет предложить чьи-либо услуги. Подобрать профессионала можно и в интернете с помощью сайтов специализирующихся на этом фирм. При этом услуги таких специалистов, как правило, стоят в районе 3–5 тысяч рублей.
При приеме квартиры самостоятельно Перескокова рекомендовала взять с собой минимальный набор инструментов. По ее словам, может пригодиться лист бумаги и ручка, маркер, чтобы помечать недостатки на окнах и стенах, строительный скотч, прибор для проверки напряжения в розетках. Не менее полезными станут фонарик и рулетка, которая позволить измерить фактическую площадь помещения, уровень для оценки неровностей на стенах и зажигалка.
Также специалист посоветовала сразу визуально оценить, нет ли трещин и ровные ли в квартире стены. При этом важно помнить о параметрах ГОСТ. В соответствии с ними, возможные неровности на стенах не должны быть больше 5 миллиметров, а отклонения стены по вертикали не может превышать 15 миллиметров. При этом максимальные отклонения пола и потолка должны составлять не более 20 миллиметров.
Не менее важно проверить, работает ли установленная в квартире сантехника. Кроме того, при приеме квартиры с отделкой нужно посмотреть, как уложен ламинат, ровно ли поклеены обои, целы ли межкомнатные двери и смесители. Также важно оценить состояние плитки и удостовериться, чтобы между ее частями были ровные швы.
Перескокова добавила, что распространенной проблемой в новых квартирах становятся царапины на стеклопакетах и рамах. Относительно этого нужно быть особенно внимательными, поскольку заметить сразу обычно тяжело. Не менее важно проверить, чтобы ручки, створки и само окно работали, а монтажная пена была наложена однородной массой. Кроме того, важно проверить наличие герметика и отлива для воды.
Специалист также посоветовала закрыть входную дверь, а затем открыть одну створку окна и проверить тягу. Для этого необходимо встать рядом с вентиляцией и проследить, чтобы пламя зажигалки отклонялось в ее сторону.
При этом проверить электричество без специальных приборов не удастся, поэтому специалист рекомендовала хотя бы включить в общем щитке все электричество и посмотреть, горят ли лампочки.
Однако столкнуться с различными рисками можно и при покупке квартиры на аукционе, предупредила ранее юрист Анастасия Билялова. Вместе с недвижимостью можно получить долги, незаконную перепланировку и риск потерять жилье из-за неправильного оформления документов.