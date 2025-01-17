Риелтор Георгиева: содержание апартаментов на 20% дороже, чем квартиры

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Большой налог и траты на ЖКУ, отсутствие постоянной прописки, неработающий закон о тишине и невозможность взять "Семейную ипотеку" – главные минусы апартаментов. Об этом Москве 24 рассказала юрист, член Гильдии риелторов столицы Алла Георгиева.

Ранее управляющий директор риелторской и консалтинговой компании Руслан Сырцов в беседе с "Газетой.ru" назвал стоимость самого дешевого апартамента в столице. Его цена составляет 4,1 миллиона рублей.

В целом, по словам Георгиевой, хотя апартаменты и относятся к нежилым помещениям, тем не менее в них можно проживать. Стоят они дешевле обычных квартир, поэтому подойдут людям с небольшим бюджетом на покупку жилья.

"Приобретение апартаментов станет хорошим вложением, ведь недвижимость растет в цене из года в год", – заметила эксперт.

Однако у такого вида жилья есть свои минусы. В частности, при покупке нельзя использовать материнский капитал, программы государственной поддержки.



Алла Георгиева юрист, член Гильдии риелторов Москвы Например, сейчас очень распространена "Семейная ипотека", но для приобретения апартаментов ее не выдают. Нельзя рассчитывать на скидки по программам для жилой недвижимости.

Школы, сады, поликлиники, парковочные места и иная инфраструктура может не присутствовать вблизи здания, так как застройщику необязательно о ней заботиться, добавила юрист.

"Также, если рядом поселится шумный сосед, его будет сложно привлечь к ответственности за нарушение тишины, поскольку апартаменты считаются нежилыми помещениями", – указала эксперт.



Алла Георгиева юрист, член Гильдии риелторов Москвы Собственники апартаментов платят налог на имущество больше, чем за жилые помещения. Расходы по коммуналке выше, чем в квартирах. В среднем расходы увеличиваются более чем на 20% от суммы, если бы ее платили за жилые помещения.

Ранее россиянам рассказали, что покупка квартиры на аукционе несет определенные риски. Это может быть жилье, которое выставили на торги в случае банкротства и реализации имущества должников. Существует опасность, что сам собственник будет всячески препятствовать продаже своей квартиры – пытаться оспорить результат торгов или даже поджечь жилье. Кроме того, в помещении могут остаться прописанные, которых придется выселять через суд.

