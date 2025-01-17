Риелтор Георгиева: содержание апартаментов на 20% дороже, чем квартиры

17 января, 17:49Общество
Фото: depositphotos/mikolajn
Большой налог и траты на ЖКУ, отсутствие постоянной прописки, неработающий закон о тишине и невозможность взять "Семейную ипотеку" – главные минусы апартаментов. Об этом Москве 24 рассказала юрист, член Гильдии риелторов столицы Алла Георгиева.
Ранее управляющий директор риелторской и консалтинговой компании Руслан Сырцов в беседе с "Газетой.ru" назвал стоимость самого дешевого апартамента в столице. Его цена составляет 4,1 миллиона рублей.
В целом, по словам Георгиевой, хотя апартаменты и относятся к нежилым помещениям, тем не менее в них можно проживать. Стоят они дешевле обычных квартир, поэтому подойдут людям с небольшим бюджетом на покупку жилья.
"Приобретение апартаментов станет хорошим вложением, ведь недвижимость растет в цене из года в год", – заметила эксперт.
Однако у такого вида жилья есть свои минусы. В частности, при покупке нельзя использовать материнский капитал, программы государственной поддержки.
Школы, сады, поликлиники, парковочные места и иная инфраструктура может не присутствовать вблизи здания, так как застройщику необязательно о ней заботиться, добавила юрист.
"Также, если рядом поселится шумный сосед, его будет сложно привлечь к ответственности за нарушение тишины, поскольку апартаменты считаются нежилыми помещениями", – указала эксперт.
Ранее россиянам рассказали, что покупка квартиры на аукционе несет определенные риски. Это может быть жилье, которое выставили на торги в случае банкротства и реализации имущества должников. Существует опасность, что сам собственник будет всячески препятствовать продаже своей квартиры – пытаться оспорить результат торгов или даже поджечь жилье. Кроме того, в помещении могут остаться прописанные, которых придется выселять через суд.