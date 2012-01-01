В Москве сдают в аренду квартиры размером с кладовку

В Сети завирусилось видео, в котором молодой человек рассказывает о своем жилье размером с кладовку. Какие еще подобные предложения есть на рынке недвижимости и безопасно ли жить в микроквартире, расскажет Москва 24.

Комната в подвале и спальня на антресоли

Один из пользователей Сети опубликовал обзор жилья на окраине Москвы, аренда которого обходится ему всего в 15 тысяч рублей. На кадрах – комната площадью около полутора квадратных метров.



пользователь Сети Гарри Поттер жил бесплатно, но в Москве с такими ценами на аренду это непозволительная роскошь.

Из мебели здесь кровать, маленький письменный стол и стул, расположенные впритык друг к другу. Кроме того, как отмечает автор ролика, в оставшемся свободном пространстве поместился мини-камин. Правда, есть ли в помещении кухня или санузел – неясно.



Фото: скриншот объявления

Подобные предложения на рынке арендного жилья – уже не редкость. Например, более просторные апартаменты в 10 квадратных метров представлены в столичной Котловке. Правда, удобств в них гораздо больше – диван, шкафчики, мини-столик и чайник.

Также в квартире есть отдельная, полностью обставленная ванная комната. Однако для того, чтобы помыть руки, необходимо встать в душ и перегнуться через стиральную машинку, установленную посреди прохода, почти под раковиной.

В числе других особенностей планировки – отсутствие кухни и расположение на минус-первом этаже (несмотря на это, окно все равно есть). Платить за такую студию нужно 27 тысяч рублей ежемесячно.



Фото: скриншот объявления

В Вешняках доступна квартира за 35 тысяч в месяц. На площади 10 квадратных метров, как отмечает автор объявления, выполнен "отличный, новый ремонт", который идеально подойдет для студента.

В помещении предусмотрено все необходимое, включая кухню и санузел. При этом спальная зона расположена отдельно, на втором уровне – к ней можно подняться по небольшой лестнице. Из дополнительных удобств – кондиционер и микроволновая печь.

Хотя этот вариант кажется комфортным, и он предполагает небольшой нюанс. В частности, здесь вообще нет окон.



Фото: скриншот объявления

Двухуровневая студия также сдается в Головинском районе. Ее площадь – 15 квадратных метров, цена – 45 тысяч рублей в месяц.



владелец квартиры Весь ремонт выполнен качественно и функционально, соблюдена эргономика пространства. Вся мебель и бытовая техника новая и чистая, спальные принадлежности новые и чистые.

Внизу компактно обустроены гостиная со складным диваном, кухня с микроволновкой, мультиваркой и чайником, а также коридор со шкафами для одежды и обуви.

Выше – "антресоль со спальным местом" и комод для вещей, отмечается в объявлении. Залезать в нее придется согнувшись (встать в полный рост, соответственно, не получится).

Кроме того, спускаться придется прямо в стену – лестница прилегает к ней вплотную.

Подходит для жизни?

Обычно предложения малогабаритных квартир появляются, когда нежилые помещения переоборудуют в жилые – в таком случае будущему владельцу гораздо проще и дешевле приобрести студию и впоследствии сдавать ее. Об Москве 24 рассказал член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

В то же время важно иметь в виду, что такие варианты изначально не предназначены для постоянного проживания, подчеркнул специалист.



Константин Барсуков член Российской гильдии риелторов Для жилого помещения давно были установлены нормативы. Сейчас их подняли: для однокомнатной квартиры минимальный – 28 квадратных метров общей площади. Жилая комната – не менее 8 квадратных метров с окном, а все остальное пространство должны занимать санузел и кухня.

Однако, даже несмотря на неудобства, аренда небольших квартир обходится выгодно, а потому пользуется спросом среди отдельных категорий людей. Чаще всего в них может разместиться один человек с невысоким доходом – например студент, отметил эксперт.

При этом фактически использование нежилых помещений для жизни не противоречит законодательству, подчеркнул юрист Василий Воробьев.

По его словам, даже гостиничные номера не имеют статуса жилых, но тем не менее ограничений на размещение в них нет.



Василий Воробьев юрист по гражданским, административным и арбитражным делам Только нужно понимать, что различного рода льготы, которые относятся непосредственно к жилым помещениям – как, например, скидки на оплату коммунальных платежей – не распространяются на нежилые. Также в таких помещениях невозможно оформить официальную регистрацию.

При этом с точки зрения ментального здоровья жизнь на нескольких квадратных метрах не так однозначна, отметил в разговоре с Москвой 24 практикующий психолог, кандидат психологических наук Михаил Хорс.

"Из-за этого могут обостриться эмоциональное напряжение, тревожность и клаустрофобия", – предупредил он.

Если же человек всю жизнь мечтал о переезде и приехал из глубинки, для него это шаг вперед, тогда и последствий для его психики никаких не будет, заключил психолог.