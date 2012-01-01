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21 ноября, 13:06

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В Москве за 17 тыс рублей сдается жилье с уличным туалетом

Без прописки и окна: как выглядят самые дешевые квартиры в Москве

Стоимость аренды квартиры в Москве за год выросла на 20–25%, сообщили РИА Новости. При этом на сайтах объявлений еще можно найти бюджетные предложения. Во сколько обойдется аренда и покупка самых дешевых квартир и как они при этом будут выглядеть, выяснила Москва 24.

Аренда

Фото: скриншот объявления

Одно из наиболее бюджетных объявлений об аренде жилья предлагает двухкомнатное помещение за 17 тысяч рублей в месяц в районе Куркино. Указано, что сдаются две смежные комнаты в частном доме. Из удобств предлагают мини-кухню с холодильником, стиральную машину, мебель, а также отдельный вход в помещение. Из минусов: уличный туалет без обогрева и холодная вода в водопроводе (но в душе стоит бойлер).

В стоимость аренды включены услуги ЖКХ без счетчиков, залога и комиссии нет, нужно лишь внести предоплату за один месяц.

Жилье для одного-двух человек максимально. Сдается на длительный срок, можно с животными, кроме собак. Предпочтение лицам, имеющим опыт проживания в частном доме.
из объявления

Фото: скриншот объявления

Любителям многоквартирных домов предлагают однушку в Зеленограде за 20 тысяч рублей в месяц. Квартира просторная (38 квадратных метров), но без ремонта. Арендаторам придется заниматься отделкой пола, потолка и стен. Из плюсов: есть застекленный балкон и стоят пластиковые окна.

В объявлении указано, что в жилище проведена проводка, в санузле есть ванная, раковина и унитаз, а на кухне – раковина и холодильник.

"Из мебели: раскладушка (нужен матрац), раскладной маленький диван, стол, два стула, шкаф", – говорится в объявлении.

Квартиру сдают на срок от года. Причем при заезде придется заплатить залог в размере 20 тысяч рублей, предоплату за месяц и комиссию в размере 100%. В стоимость аренды входят услуги ЖКХ без счетчиков.

Фото: скриншот объявления

Если хочется квартиру поближе к Москве, то в районе метро "Некрасовка" сдается однушка также за 20 тысяч рублей.

В объявлении говорится, что площадь жилища составляет 39 квадратных метров. Судя по фотографиям, окно на балконе разбито, на кухне нет раковины, но зато есть газовая плита и холодильник. В некоторых местах придется сделать ремонт.

В квартире требуется уборка, из-за чего могу за первый месяц сделать скидку. Стоит заменить входную дверь, нужно еще стекло на балконную дверь, стиральная машинка есть, но сломана.
из объявления

При этом указано, что оплата по счетчикам включена в платеж и нет комиссии, нужен лишь залог за месяц.

Куплю квартиру

Фото: скриншот объявления

Если вопрос стоит в покупке, то одну из самых дешевых квартир в Москве можно взять за всего за 1,7 миллиона рублей (при мониторинге цен не учитывались объявления о продаже долей и квартиры с торгов). В объявлении указано, что площадь жилища составляет 20 квадратных метров. Апартаменты находятся на цокольном этаже пятиэтажного дома и требуют ремонта. Продавец сразу отметил, что прописка невозможна, но помещение можно использовать для сдачи в аренду, переоборудовать под офис или склад. Плюс купить метры нельзя по ипотеке или материнскому капиталу.

Без окна. Вход из подъезда свободный. Парковка свободная, отдельное изолированное помещение. Высота потолка – 2,6 метра, все коммуникации центральные. Заведены выводы под коммуникации. Унитаз и душ клиент сам устанавливает по желанию себе.
из объявления

Отмечается, что в шаговой доступности находятся поликлиника, детский сад, школа, магазины, торговый центр.

Фото: скриншот объявления

Если прописка все же важна, придется заплатить чуть больше: например, недалеко от МЦД Люберцы продается студия в 10 квадратных метров за 1,9 миллиона рублей.

По словам продавца, квартира находится на втором этаже панельного дома. Соседей на лестничной клетке нет, но сверху и снизу "никто обычно не шумит". В самой студии только черновой ремонт, окна в помещении нет, но есть входная металлическая дверь и счетчики на свет и воду. Купить квартиру можно только за наличные деньги.

"Дом в хорошем состоянии, чистый подъезд, расположен в уютном, тихом дворе, в жилом квартале много зелени, благоустроены площадки и скверы", – говорится в объявлении на ”Авито".

Фото: скриншот объявления

Ближе к центру купить квартиру можно за два миллиона рублей. За эту цену в одном из объявлений предлагается студия в 14,5 квадратных метра на цокольном этаже в пяти минутах ходьбы от метро "Стахановская".

Теплое, сухое помещение с окном, отделка предчистовая, собственный санузел. Подойдет под любой вид деятельности, а так же для собственного проживания.
из объявления

Квартира находится на первом этаже, внутри проведен газ. В районе хорошая транспортная доступность и развитая социальная инфраструктура.

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Шмакова Екатерина

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