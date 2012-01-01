В Москве за 17 тыс рублей сдается жилье с уличным туалетом

Стоимость аренды квартиры в Москве за год выросла на 20–25%, сообщили РИА Новости. При этом на сайтах объявлений еще можно найти бюджетные предложения. Во сколько обойдется аренда и покупка самых дешевых квартир и как они при этом будут выглядеть, выяснила Москва 24.

Аренда

Фото: скриншот объявления

Одно из наиболее бюджетных объявлений об аренде жилья предлагает двухкомнатное помещение за 17 тысяч рублей в месяц в районе Куркино. Указано, что сдаются две смежные комнаты в частном доме. Из удобств предлагают мини-кухню с холодильником, стиральную машину, мебель, а также отдельный вход в помещение. Из минусов: уличный туалет без обогрева и холодная вода в водопроводе (но в душе стоит бойлер).

В стоимость аренды включены услуги ЖКХ без счетчиков, залога и комиссии нет, нужно лишь внести предоплату за один месяц.



из объявления Жилье для одного-двух человек максимально. Сдается на длительный срок, можно с животными, кроме собак. Предпочтение лицам, имеющим опыт проживания в частном доме.

Фото: скриншот объявления

Любителям многоквартирных домов предлагают однушку в Зеленограде за 20 тысяч рублей в месяц. Квартира просторная (38 квадратных метров), но без ремонта. Арендаторам придется заниматься отделкой пола, потолка и стен. Из плюсов: есть застекленный балкон и стоят пластиковые окна.

В объявлении указано, что в жилище проведена проводка, в санузле есть ванная, раковина и унитаз, а на кухне – раковина и холодильник.

"Из мебели: раскладушка (нужен матрац), раскладной маленький диван, стол, два стула, шкаф", – говорится в объявлении.

Квартиру сдают на срок от года. Причем при заезде придется заплатить залог в размере 20 тысяч рублей, предоплату за месяц и комиссию в размере 100%. В стоимость аренды входят услуги ЖКХ без счетчиков.



Фото: скриншот объявления

Если хочется квартиру поближе к Москве, то в районе метро "Некрасовка" сдается однушка также за 20 тысяч рублей.

В объявлении говорится, что площадь жилища составляет 39 квадратных метров. Судя по фотографиям, окно на балконе разбито, на кухне нет раковины, но зато есть газовая плита и холодильник. В некоторых местах придется сделать ремонт.



из объявления В квартире требуется уборка, из-за чего могу за первый месяц сделать скидку. Стоит заменить входную дверь, нужно еще стекло на балконную дверь, стиральная машинка есть, но сломана.

При этом указано, что оплата по счетчикам включена в платеж и нет комиссии, нужен лишь залог за месяц.

Куплю квартиру

Фото: скриншот объявления

Если вопрос стоит в покупке, то одну из самых дешевых квартир в Москве можно взять за всего за 1,7 миллиона рублей (при мониторинге цен не учитывались объявления о продаже долей и квартиры с торгов). В объявлении указано, что площадь жилища составляет 20 квадратных метров. Апартаменты находятся на цокольном этаже пятиэтажного дома и требуют ремонта. Продавец сразу отметил, что прописка невозможна, но помещение можно использовать для сдачи в аренду, переоборудовать под офис или склад. Плюс купить метры нельзя по ипотеке или материнскому капиталу.



из объявления Без окна. Вход из подъезда свободный. Парковка свободная, отдельное изолированное помещение. Высота потолка – 2,6 метра, все коммуникации центральные. Заведены выводы под коммуникации. Унитаз и душ клиент сам устанавливает по желанию себе.

Отмечается, что в шаговой доступности находятся поликлиника, детский сад, школа, магазины, торговый центр.

Фото: скриншот объявления

Если прописка все же важна, придется заплатить чуть больше: например, недалеко от МЦД Люберцы продается студия в 10 квадратных метров за 1,9 миллиона рублей.

По словам продавца, квартира находится на втором этаже панельного дома. Соседей на лестничной клетке нет, но сверху и снизу "никто обычно не шумит". В самой студии только черновой ремонт, окна в помещении нет, но есть входная металлическая дверь и счетчики на свет и воду. Купить квартиру можно только за наличные деньги.

"Дом в хорошем состоянии, чистый подъезд, расположен в уютном, тихом дворе, в жилом квартале много зелени, благоустроены площадки и скверы", – говорится в объявлении на ”Авито".

Фото: скриншот объявления

Ближе к центру купить квартиру можно за два миллиона рублей. За эту цену в одном из объявлений предлагается студия в 14,5 квадратных метра на цокольном этаже в пяти минутах ходьбы от метро "Стахановская".



из объявления Теплое, сухое помещение с окном, отделка предчистовая, собственный санузел. Подойдет под любой вид деятельности, а так же для собственного проживания.

Квартира находится на первом этаже, внутри проведен газ. В районе хорошая транспортная доступность и развитая социальная инфраструктура.