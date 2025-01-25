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25 января, 14:29

Общество

Более 470 тысяч столичных студентов вовлечены в волонтерскую деятельность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Добровольческой деятельностью в Москве занимаются свыше 470 тысяч студентов, возраст которых варьируется от 16 до 27 лет. Молодые люди заботятся о старшем поколении, многодетных семьях, детях и людях с инвалидностью, а также посещают приюты для бездомных животных, передает портал мэра и правительства столицы.

Студенты-волонтеры принимают участие в мероприятиях, направленных на сохранение культурного и исторического наследия. Кроме того, их помощь требуется в патриотических, спортивных и экологических акциях. Таким образом им удается проявить себя и внести значимый вклад в развитие Москвы и ее жителей.

"В Москве добровольческую деятельность для молодежи развивает 171 волонтерский центр на базе вузов, а также 125 центров в ссузах. Каждый из них становится кузницей талантов, где молодые ребята учатся работать в команде, организовывать мероприятия и решать социально значимые задачи", –приводит портал слова председателя столичного Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерины Драгуновой.

Для многих столичных студентов добровольчество становится вектором личностного роста. Так, в 2024 году лидером по количеству часов оказанной помощи стал Максим Рыбальченко. Он провел в волонтерской деятельности 1,6 тысячи часов. Одними из самых активных добровольцев также стали Юрий Потолоков и Юрий Афонин, которые работали более 1,4 тысячи и 1 тысячи часов соответственно.

При этом очень часто студенты Москвы участвуют в событийном волонтерстве. Так, с 2014 года в столице были созданы более 2 тысяч волонтерских корпусов. Свыше тысячи студентов поддерживали гостей форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Еще почти 2,5 тысячи волонтеров помогали провести Международную выставку-форум "Россия". В 2025 году студенты намерены стать участниками Международного волонтерского корпуса 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

Вместе с тем московские студенты-волонтеры стали призерами регионального этапа Международной премии #Мывместе. Особое внимание привлек проект Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина "Послы русского языка в мире", цель которого заключается в том, чтобы познакомить иностранных учащихся с русским языком и культурой.

Кроме того, столичная молодежь оказывает помощь и бойцам специальной военной операции, а также жителям новых и приграничных регионов страны. В волонтерском корпусе штабов по сбору гуманитарной помощи "Москва помогает" работает около 5 тысяч студентов.

При этом около 60 добровольцев Московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей (МГО ВСКС), которые прошли специальную подготовку, пришли на помощь сотрудникам спецслужб во время разбора завалов в концертном зале "Крокус Сити Холл" после теракта в марте 2024 года. Кроме того, в течение двух лет для волонтеров было организовано пять командировок в рамках проекта "Москва – ВСКС – Донбасс". В их рамках молодые люди передали гуманитарную помощь и помогли в проведении аварийно-восстановительных работ, а также убрали придомовые территории 56 семей.

Вместе с тем волонтеры в сфере охраны здоровья организовывают мастер-классы по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и когнитивных нарушений. Студенты также становятся донорами крови и костного мозга и создают тактильные мешочки для развития мелкой моторики у пожилых москвичей.

Ранее Сергей Собянин вручил знак отличия "Волонтер Москвы" 30 горожанам за большой личный вклад в развитие добровольческого движения в столице. Церемония награждения прошла в Белом зале столичной мэрии. Мэр отметил, что в Москве официально зарегистрированы 1,4 миллиона волонтеров. Он также подчеркнул, что волонтерство не ограничивается благотворительностью, так как не имеет формальных границ.

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