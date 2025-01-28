Роспотребнадзор сообщил о незначительном росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве

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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве продолжает незначительно расти по сравнению с прошедшей неделей. Об этом сообщило столичное подразделение Роспотребнадзора на своем сайте.

"С 20 по 26 января 2025 года в Москве эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ соответствует эпидемическому сезону", – отметило ведомство.

В Роспотребнадзоре рассказали, что заболеваемость ОРВИ в городе обусловлена респираторными вирусами негриппозной этиологии с преобладанием сезонных коронавирусов и риновирусов. Ведомство также напомнило об опасности гриппа для лиц пожилого возраста и людей с хроническими заболеваниями.

Между тем Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемостью ОРВИ по всей России на 12,9% за прошлую неделю. Также в ведомстве рассказали, что заболеваемость ОРВИ обусловлена преимущественно вирусами негриппозной этиологии с преобладанием доли риновирусов.