Занятия отменят в школах и детсадах Калмыкии из-за гриппа и ОРВИ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Занятия в школах, детских садах, колледжах и других детских учреждениях Калмыкии отменят с 25 января из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом администрация Элисты сообщила в телеграм-канале со ссылкой на главного санитарного врача республики Джангара Санджиева.

Как указала администрация, за последнюю неделю в Калмыкии зафиксировано 895 случаев гриппа и ОРВИ – на 42,7% больше, чем неделей ранее. Среди заболевших – 70,8% дети.

Также картин вводится в больницах и соцучреждениях республики до особого распоряжения.

Между тем за третью неделю января в России зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 29,1% по сравнению с предыдущей неделей. Всего было зарегистрировано 572,9 тысячи случаев. Превышение среднего показателя по стране наблюдалось в 49 регионах, а в 27 субъектах количество госпитализаций выросло на 30%.