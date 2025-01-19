Число заболевших свиным гриппом увеличивается в регионах РФ

В регионах России растет число заболевших свиным гриппом. Он опасен высоким риском осложнений. Известно уже о пяти смертельных случаях, зафиксированных в Ульяновской, Новосибирской, Воронежской областях, в Забайкалье и Подмосковье. Известно, что все заболевшие были не привиты.

Среди симптомов заболевания специалисты выделяют высокую температуру, головную боль, давление, озноб, общую слабость, осиплость голоса, тошноту, рвоту, диарею, слезоточивость, сухой кашель и насморк.

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