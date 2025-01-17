Москва 24 подвела итоги розыгрыша в рубрике "Что вообще происходит"

Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" подвел итоги еженедельного розыгрыша. На этот раз победительницей стала Елена, которая прислала видео с поющими кустами. Это необычное видео покорило редакцию и подняло всем настроение.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.