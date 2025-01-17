Врач Кондрахин: людям с вирусной инфекцией нельзя окунаться в прорубь на Крещение

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Больным гриппом и людям с психическими заболеваниями не рекомендуется окунаться в прорубь на Крещение. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин.

Как отметил врач, окунание в прорубь не добавит здоровья людям, которые переносят вирусную инфекцию.

"Наоборот, это будет дополнительное переохлаждение, которое усугубит течение болезни. Любое воспалительное заболевание идет по своим канонам, и дополнительное воздействие на организм дает ему возможность реализоваться в худшую сторону, привести к осложнениям", – пояснил Кондрахин.

Он также добавил, что это может навредить людям, у которых есть хронические заболевания в стадии обострения, например гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца или гастрит.

"Холодная вода – это стресс, который ведет к изменениям в организме. Это может просто усилить болезненность, симптомы могут стать более выраженными – хроническое заболевание потечет более бурно. Также заболевания психические могут обостриться. Человек может испугаться, или у него проявятся какие-то фобии, он начнет неадекватно себя вести", – сказал кардиолог.

Для того чтобы человек нормально перенес такую процедуру, нужно заниматься закаливанием и не один год, заключил Кондрахин.

Ранее священнослужитель Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий также объяснил, почему не стоит погружаться в прорубь на Крещение. По его словам, это не смывает грехи с человека, так как на это способен только бог. Окунание на Крещение – лишь традиция, которая не связана с церковью, добавил церковнослужитель.

Крещенские купания пройдут на 42 площадках столицы в разных административных округах, кроме ЦАО и ЮВАО. Все точки будут принимать горожан ровно сутки с 18:00 18 января. Также около 200 мест для крещенских купаний подготовлены на территории в Московской области.