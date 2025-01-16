Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Крещенские купания пройдут на 42 столичных площадках в разных административных округах, кроме ЦАО и ЮВАО, передает пресс-служба комплекса городского хозяйства (КГХ).

САО:



Большой Головинский пруд, 1-й Лихачевский переулок, дома 6–8;

зона отдыха "Левобережье", пляж "Левобережный", Прибрежный проезд, дома 1–7.

СВАО:



Дворцовый пруд, 1-я Останкинская улица, дом 7, строение 1.

ВАО:



озеро Святое, улица Оранжерейная, владение 24, строение 1;

Северный Терлецкий пруд (Ольховый пруд), Свободный проспект, дом 2д;

купель "Вернисаж в Измайлово", Измайловское шоссе, 73ж.

ЮАО:



Верхний Царицынский пруд, улица Дольская, дом 1;

пруд Бекет, Загородное шоссе, владение 2;

Борисовские пруды, улица Борисовские пруды, владение 2.

ЮЗАО:



Большой Воронцовский пруд на территории Воронцовского парка;

зона отдыха "Тропарево", улица Академика Виноградова, дом 12, Теплостанский пруд, ориентир – лодочная станция;

Черневский пруд (верхний), улица Черневская, строение 1;

храм преподобной Евфросинии, великой княгини Московской, Нахимовский проспект, дом 8;

пруд № 4 на территории санатория "Узкое" РАН, улица Профсоюзная, дом 123б.

ЗАО:



река Москва, поселок Рублево, улица Василия Ботылева, дом 41;

Мещерский пруд, улица Воскресенская, дом 3а;

река Москва, Филевская пойма, Филевский бульвар, дом 21;

улица Большая Филевская, дом 40, строение 1 (парк "Фили").

СЗАО:



ландшафтный парк "Митино", ориентир – вход со стороны улицы Барышихи (владение 4);

пруд за храмом Рождества Христова в Митине, улица Муравская;

парк "Покровское-Стрешнево" (каскад прудов на реке Чернушке, пруд № 4), Иваньковское шоссе, дом 3;

парк "Северное Тушино", ориентир – улица Свободы, дом 56;

Строгинская пойма, улица Твардовского, владение 16, корпус 3;

Кировская пойма, напротив дома 2 на улице Исаковского;

Малое Бездонное озеро, улица Таманская, владение 91;

Карамышевская набережная, дома 13–15;

улица Авиационная, дом 79, корпус 1, яхт-порт "Алые паруса".



ЗелАО:



зона отдыха "Черное озеро";

зона отдыха "Озеро Школьное".

ТиНАО:



район Вороново, село Покровское, вблизи храма Покрова Пресвятой Богородицы на Юдановской улице;

район Вороново, деревня Чернецкое, пруд возле часовни Иконы Божией Матери Иверской;

район Вороново, деревня Товарищево, дом 9а, территория храма Казанской Иконы Божией Матери;

район Вороново, деревня Васюнино, дом 80, купель храма Святой Троицы;

район Внуково, деревня Большое Свинорье, храм Спаса Нерукотворного образа;

район Внуково, поселок ДСК Мичуринец, улица Арсения Тарковского, дом 1, часовня-купель Казанской Иконы Божьей Матери;

район Внуково, проектируемый проезд № 389, пруд напротив храма-часовни Иконы Божией Матери "Неувядаемый цвет";

район Коммунарка, поселок Коммунарка, дом 22а, храм Преображения Господня;

район Коммунарка, поселение Мосрентген, дом 1, храм Живоначальной Троицы;

Краснопахорский район, село Былово, пруд вблизи церкви Архангела Михаила и чуда его в Хонех в Былове;

Краснопахорский район, село Ознобишино, купель вблизи храма Святой Троицы;

район Троицк, вблизи деревни Евсеево, святой источник блаженной Ксении Петербургской (часовня-купель);

Филимонковский район, деревня Кнутово, часовня-купель в честь Святителя Николая Чудотворца.

Все точки будут принимать горожан ровно сутки с 18:00 18 января.

В этом году обеспечению безопасности купаний уделяется особое внимание, уточнил заммэра Петр Бирюков. Так, специалисты КГХ заранее провели большую подготовительную работу: водолазы и спасатели обследовали места купаний и обустроили к ним удобные подходы, а также была организована вся необходимая инфраструктура, включая пункты обогрева и медпомощи, раздевалки и туалеты.

Помимо этого, на всех площадках будут дежурить сотрудники столичного пожарно-спасательного гарнизона, а на судах на воздушной подушке введут дополнительное патрулирование. В их обязанности войдет сопровождение людей к проруби и обратно.

"Под контролем находятся возможные места несанкционированного купания, там также будут дежурить спасатели, чтобы не допустить происшествий на воде", – добавил вице-мэр.

Еще сотрудники комплекса планируют оборудовать деревянными настилами и спусками с противоскользящим покрытием, поручнями майны и купели. Для удобства граждан, отметили в пресс-службе ведомства, неподалеку от них будут работать парковки, пункты обогрева и питания, туалеты и раздевалки. Там же установят информационные щиты со схемами транспортного обслуживания и правилами поведения во время купаний.

Кроме столичного пожарно-спасательного гарнизона, 18 и 19 января на всех точках будут постоянно дежурить полицейские и медицинские работники, а за местами возможного появления несанкционированных прорубей будут пристально следить.

Также в рамках подготовки со служителями столичных храмов и сотрудниками городских служб, организующими купания, проводятся профилактические беседы о правилах безопасности.

Температурные значения в ночь православного праздника Крещения в Москве превысят норму на 4–5 градусов и составят 1–4 градуса мороза, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

