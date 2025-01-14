Иеромонах Макарий: погружение в купель не смывает грехи с человека

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Погружение в купель или прорубь на Крещение Господне не смывает грехи с человека, так как на это способен только бог, объяснил священнослужитель Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий. Об этом сообщает Life.ru.

Со слов иеромонаха, именно сатана пытается обмануть людей, заставляя их смывать грехи таким образом. Окунание на Крещение – лишь традиция, которая не связана с церковью. Если человек чувствует себя погрязшим в грехах, испытывает уныние и хочет очиститься, ему следует исповедаться перед Богом, попросить о том, чтобы его жизнь изменилась к лучшему и чтобы он получил божью благодать, добавил церковнослужитель.

Он обратил внимание, что двери церквей всегда открыты для всех, хотя сатана и пытается убедить людей в обратном, внушая им мысль о том, что в церкви их не примут.

"Грехи очищаются и прощаются только на таинстве исповеди. Для этого нужно сходить в храм и исповедоваться перед Богом в своих грехах и перед священником, чтобы получить от него разрешение от грехов", – подчеркнул настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете Константин Харитонов.

Протоиерей отметил, что святая вода очищает душу от греховных мыслей и дает силы для борьбы с грехом. Даже исповедь и покаяние не всегда могут остановить человека от греховных поступков, но благодать божья через святую воду исцеляет тела и души.

Харитонов напомнил, что купаться в состоянии алкогольного опьянения строго запрещено. Он также рекомендовал окунаться только в специально оборудованных для этого местах.

Между тем температурные значения в ночь православного праздника Крещения на 19 января в Москве превысят норму на 4–5 градусов и составят 1–4 градуса мороза. Небольшое понижение температуры продлится и в дальнейшем, следует из прогноза синоптика, однако сильных морозов в Московском регионе не будет.

Кроме того, на Крещение сотрудники МЧС будут обеспечивать безопасность на водоемах, устанавливая специальные настилы и купели. Это позволит избежать необходимости выходить на лед.