Священник рассказал, обязательно ли окунаться в прорубь на Крещение

Многие россияне на Крещение собираются следовать традиции и окунуться в прорубь. Однако РПЦ неоднозначно относится к этому обряду. Кроме того, в Москве в ночь на 19 января будет ненастная погода с метелью. По словам синоптиков, это стоит учитывать тем, кто все же решит зайти в ледяную воду. Рассказываем подробности и выясняем, нужно ли отказываться от ритуала.



"Никакого отношения к церкви не имеет"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

По традиции в ночь на 19 января россияне не упускают возможность поучаствовать в крещенских купаниях. Некоторые верят, что таким образом можно исцелить множество недугов. Однако этот ритуал не рассматривается церковью как обязательный. На самом деле он даже не зафиксирован в церковном уставе. Об этом Москве 24 рассказал председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш).





иеромонах Макарий (Маркиш) председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ Это никакого отношения к церкви не имеет. Это народный обычай. Церковь совершает богослужение, божественную литургию, чин водоосвящения. Освящение воды может быть в баке, в источнике, в ручье, в реке.

По словам иеромонаха, погружение в прорубь является обычаем для людей, которые любят противопоставить себя морозу и хотят как-то отметить праздничное событие. "Ошибка и достаточно частое заблуждение, когда людям кажется, что они сейчас нырнут и что-то из этого будет", – говорит Маркиш.

Он добавил, что церковь спокойно относится к крещенским купаниям, когда речь идет о здоровых людях, которым это полезно, приятно, не представляет угрозы и для кого ритуал не становится поводом злоупотреблять алкоголем.





иеромонах Макарий (Маркиш) председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ Это все здорово. А когда происходят какие-то неприятности, тогда, конечно, плохое отношение. Когда люди ходят пьяные, когда в этом участвуют больные, которым врач запретил.

"Обычай может перерастать в суеверие и предрассудок. И тут мы уже начинаем людей предупреждать, что так не надо себя вести. Не надо впадать в такие заблуждения. Зимнее купание становится предрассудком, ошибочным делом, когда оно угрожает здоровью или общественному порядку. Когда нет угрозы общественному порядку – прекрасно: гуляйте, ныряйте", – заключил иеромонах.



"Крайне ненастная погода"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В ночь на Крещение в столице будет метель, выпадет до 8 миллиметров осадков. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказала главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"В Крещение ожидается крайне ненастная погода. Будет ветрено, пройдет мокрый снег... Это нужно учитывать тем, кто собирается купаться в проруби", – подчеркнула синоптик.





Татьяна Позднякова главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Количество осадков, которое мы ожидаем в крещенскую ночь, составляет от 3 до 8 миллиметров. Минимальная температура придется на самое начало ночи. В Москве будет -2…-4 градуса. Но где-то в интервале от 01:00 до 03:00 температура воздуха повысится до слабоположительных значений.

В утренние часы 19 января возможна кратковременная гололедица. "Минимальная температура в столичном регионе будет в промежутке от 0 до -3 градусов. Она же окажется максимальной днем. В течение дневных часов начнет подмораживать, пройдет небольшой снег, сформируются сосульки", – говорит Позднякова.



Погружения по правилам

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Принимать решение окунаться в прорубь или нет на фоне плохой погоды каждый должен сам, исходя из своего состояния здоровья. Об этом в интервью с Москвой 24 заявил спасатель Юрий Пивненко.

"Я считаю, что каждый человек должен смотреть на свое состояние. Если абсолютно здоров, то купаться можно несмотря на погоду. Но, кроме этого, нужно еще иметь и положительный внутренний настрой", – отметил он.





Юрий Пивненко спасатель Важно соблюдать все меры безопасности, купаться только в специально отведенных местах. Потому что там все оборудовано и будут дежурить спасатели. Если человек не знает ничего о состоянии своего здоровья да еще и пойдет окунаться в самостоятельно сделанную прорубь, это опасно.

В ледяную воду не стоит входить тем, кто имеет различные хронические заболевания. Об этом напомнил начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам управления безопасности на водных объектах МЧС Андрей Печенин. Аналогичные рекомендации относятся к маленьким детям и беременным женщинам.

"Многие у нас считают, что раз освященная вода, то это чудо – можно искупаться и не заболеть", – подчеркнул Печенин.

Он также добавил, что для купания с собой необходимо взять полотенце, тапочки и теплую одежду. Перед погружением запрещено употреблять спиртное. Сразу после него следует растереть тело полотенцем, одеться и переместиться в теплое помещение. Затем выпить теплый напиток, например травяной настой, кофе или чай.

Для крещенских купаний в Москве оборудовали 42 площадки. На каждой из них есть деревянный настил, сделаны поручни для спуска в воду и выхода из нее, раздевалки, туалеты, а также пункты обогрева и питания.

