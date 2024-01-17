В МЧС призвали соблюдать рекомендации при купании в проруби на Крещение

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

МЧС России составило перечень рекомендаций для безопасного купания в проруби на Крещение и призвало жителей соблюдать их. Об этом на пресс-конференции заявил начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам управления безопасности на водных объектах МЧС Андрей Печенин, передает ТАСС.

Перед купанием он посоветовал оценить силы и состояние здоровья. В купель не стоит входить, если есть хронические заболевания дыхательной, мочеполовой, эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Эти же правила касаются людей с ослабленным иммунитетом, беременных женщин и маленьких детей, предупредил Печенин.

"Многие у нас считают, что раз освященная вода, то это чудо – можно искупаться и не заболеть", – добавил спасатель.

С собой для купания нужно взять полотенце, теплую одежду и тапочки, а перед тем, как окунуться, нельзя употреблять алкоголь, указал Печенин. Сразу после окунания он рекомендовал растереться полотенцем, одеться, уйти в теплое помещение, выпить теплый чай, кофе или травяной настой.

Ранее сообщалось, что для крещенских купаний, которые пройдут 18 и 19 января, в Москве подготовили 42 площадки. Каждую из них оборудовали деревянными настилами, поручнями для спуска и подъема, раздевалками, пунктами обогрева и питания, передвижными туалетами и средствами спасения. Также рядом с местами купания поставят информационные щиты с правилами поведения для безопасности горожан.

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