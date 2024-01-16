Купание по правилам: как безопасно окунуться в прорубь на Крещение

Православные христиане каждый год 19 января празднуют Крещение Господне. В эту дату проводятся богослужения, а верующие участвуют в купаниях в прорубях. Эксперты предупреждают, что окунаться следует только в специально оборудованных местах. Кроме того, есть категории людей, которым и вовсе нежелательно погружаться в ледяную воду. Рассказываем, какие меры предосторожности важно соблюдать при купании в Крещение.



Не навредить себе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Участие в крещенских купаниях может представлять опасность для неподготовленных людей, а также для тех, кто имеет различные заболевания. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников.

"При резком охлаждении увеличивается риск нарушения дыхания, спазма сосудов, повышения давления", – объяснил эксперт.





Андрей Тяжельников главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Не рекомендуется участвовать в крещенских купаниях пациентам с гипертонией, другими сердечно-сосудистыми патологиями, эпилепсией, сахарным диабетом, ревматизмом, болезнями мочевыделительной системы и почечной недостаточностью. Также при беременности и любых заболеваниях в острой стадии. Людям с хроническими недугами и отклонениями в здоровье лучше заранее посоветоваться с врачом.

Организм испытывает большой стресс на фоне резкого охлаждения. Для тех, кто ослаблен какими-либо заболеваниями, существует риск, что это приведет к серьезным осложнениям, подчеркнул специалист. Во избежание неприятностей в местах, где централизованно оборудуют купальни, дежурят медики.

До самого погружения Тяжельников порекомендовал отказаться от каких бы то ни было нагрузок на организм. В частности, не стоит курить и употреблять алкоголь. Кроме того, поесть лучше всего за два часа до купания, а перед ним – разогреться при помощи упражнений. "Если человек погружается впервые, находиться в воде можно не дольше 20 секунд", – уточнил врач.

После проруби необходимо хорошо обсушиться и побыть в теплом помещении, пока человек полностью не согреется. В этом, например, поможет горячий чай с травами или медом.



По технике безопасности

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Купаться в проруби в Крещение необходимо только в специально оборудованных местах. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин.

"Есть специально оборудованные места, где дежурят спасатели, здесь и надо купаться. Там для вхождения в воду сделаны спуски. В остальных же местах лучше этого не делать – самое главное правило", – подчеркнул эксперт.





Сергей Гринин председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Делать прорубь самому опасно. Есть водоемы со стоящей водой: пруд и озеро, а есть реки. Прорубь на реке – опасная штука из-за течения. Если человека затащит под лед, то он умрет... В оборудованных же местах есть люди, которые всегда могут помочь, если что-то пойдет не так.

Кроме того, в воду нельзя резко окунаться и нырять. В нее лучше всего погружаться постепенно, чтобы избежать серьезного стресса для организма.

Также следует учитывать, что на лед запрещено выходить большими группами, сообщили в пресс-службе главка МЧС России по Московской области. В противном случае это может нарушить его целостность.

Вместе с тем важно соблюдать очередность и держать расстояние между окунающимися не менее трех-пяти метров, не толкаясь. Маленьким детям запрещается подходить к проруби без сопровождения взрослых, заключили в ведомстве.





