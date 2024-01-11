Кардиолог рассказала, кому противопоказаны крещенские купания

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Людям, у которых есть сердечно-сосудистые заболевания, противопоказано нырять в прорубь на Крещение, предупредила кардиолог Александра Староверова. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Врач объяснила, что во время погружения в ледяную воду организм испытывает стресс и происходит спазм всех сосудов.

"Этот спазм может привести к недостатку кровоснабжения и инфаркту миокарда", – добавила она.

По словам специалиста, от крещенских купаний следует отказаться тем, кто имеет:

гипертоническую болезнь II и III стадий (при декомпенсированном течении: повышение атмосферного давления более 140/90 миллиметров ртутного столба чаще чем один раз в три дня);

ишемическую болезнь сердца с приступами стенокардии (боль за грудиной при физической нагрузке и в покое);

инфаркт миокарда менее шести месяцев в анамнезе;

стеноз коронарных артерий более 50 процентов, установленный при коронароангиографии;

нарушения ритма и проводимости сердца (любые формы фибрилляции и трепетания предсердий, пароксизмальные наджелудочковые тахикардии, АВ блокады второй и более степени, WPW-синдром, частые желудочковые и наджелудочковые экстрасистолы);

миокардит менее шести месяцев в анамнезе;

тяжелые врожденные и приобретенные пороки клапанов сердца.

Староверова рекомендовала людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями предварительно проконсультироваться насчет купаний с лечащим врачом. При этом даже тем, у кого нет проблем со здоровьем, не следует нырять в прорубь без подготовки, подчеркнула она.

Врач также напомнила о правилах погружения в ледяную воду. Купаться следует только в специально оборудованных местах, рядом с которыми дежурят спасатели. Людям в состоянии алкогольного опьянения нельзя принимать участие в крещенских купаниях. За час до ныряния следует отказаться от еды. Перед погружением необходимо сделать разминку. Также не стоит окунаться в холодную воду с головой.

После купания лучше всего растереться полотенцем и надеть сухую одежду, резюмировала Староверова.

Ранее кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии Института профессионального образования Сеченовского университета Наталья Семененко заявила, что крещенские купания в ледяной воде станут полезны только здоровым и закаленным людям, а находиться в проруби стоит около минуты.



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