11 января, 11:16Общество
Кардиолог рассказала, кому противопоказаны крещенские купания
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Людям, у которых есть сердечно-сосудистые заболевания, противопоказано нырять в прорубь на Крещение, предупредила кардиолог Александра Староверова. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Врач объяснила, что во время погружения в ледяную воду организм испытывает стресс и происходит спазм всех сосудов.
"Этот спазм может привести к недостатку кровоснабжения и инфаркту миокарда", – добавила она.
По словам специалиста, от крещенских купаний следует отказаться тем, кто имеет:
- гипертоническую болезнь II и III стадий (при декомпенсированном течении: повышение атмосферного давления более 140/90 миллиметров ртутного столба чаще чем один раз в три дня);
- ишемическую болезнь сердца с приступами стенокардии (боль за грудиной при физической нагрузке и в покое);
- инфаркт миокарда менее шести месяцев в анамнезе;
- стеноз коронарных артерий более 50 процентов, установленный при коронароангиографии;
- нарушения ритма и проводимости сердца (любые формы фибрилляции и трепетания предсердий, пароксизмальные наджелудочковые тахикардии, АВ блокады второй и более степени, WPW-синдром, частые желудочковые и наджелудочковые экстрасистолы);
- миокардит менее шести месяцев в анамнезе;
- тяжелые врожденные и приобретенные пороки клапанов сердца.
Староверова рекомендовала людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями предварительно проконсультироваться насчет купаний с лечащим врачом. При этом даже тем, у кого нет проблем со здоровьем, не следует нырять в прорубь без подготовки, подчеркнула она.
Врач также напомнила о правилах погружения в ледяную воду. Купаться следует только в специально оборудованных местах, рядом с которыми дежурят спасатели. Людям в состоянии алкогольного опьянения нельзя принимать участие в крещенских купаниях. За час до ныряния следует отказаться от еды. Перед погружением необходимо сделать разминку. Также не стоит окунаться в холодную воду с головой.
После купания лучше всего растереться полотенцем и надеть сухую одежду, резюмировала Староверова.
Ранее кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии Института профессионального образования Сеченовского университета Наталья Семененко заявила, что крещенские купания в ледяной воде станут полезны только здоровым и закаленным людям, а находиться в проруби стоит около минуты.
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