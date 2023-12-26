Терапевт предупредила об опасности ходить в баню при любых инфекциях

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Человеку при любых инфекциях нельзя посещать баню, предупредила терапевт Анастасия Тимощенко. Об этом сообщает News.ru.

"К банным процедурам существует ряд противопоказаний. Категорически не рекомендуются банные процедуры для лиц при любых инфекциях, в том числе с повышенной температурой тела. При заболеваниях кожи, ассоциированных с гнойничковыми инфекциями в острой фазе заболевания", – уточнила она.

Также не следует посещать баню людям, страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний: стенокардии, артериальной гипертензии и сердечной недостаточности, добавила врач.

Кроме того, беременным тоже не стоит допускать перегрева организма, отметила Тимощенко. Маленьким детям в баню лучше не ходить, резюмировала она.

Ранее врач-терапевт Елена Кудряшова рассказала, что выбегать зимой на улицу после парилки полезно, так как при резкой смене горячего воздуха на холодный происходит тренировка всей сердечно-сосудистой системы.

По ее словам, при смене температуры сосуды начинают расширяться и сужаться. После такой зарядки они лучше функционируют, объяснила она. Однако есть случаи, когда практиковать процедуру с перепадами температур противопоказано, предупредила Кудряшова.



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