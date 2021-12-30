Кардиолог предупредил об опасности посещения бани

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Кардиолог, заслуженный врач Юрий Серебрянский рассказал Москве 24, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и варикозным расширением вен не рекомендуется ходить в баню.

"Если у человека имеется заболевание сердечно-сосудистой системы, ишемическая болезнь, гипертония, пороки сердца, ревматизм, то, конечно, баня должна ограничиваться обычной помывкой и не на верхней полке, а где-то на нижней или средней", – объясняет Серебрянский.

Специалист обращает внимание, что для здорового организма нормальная температура в бане – до 60 градусов. Людям же с сердечно-сосудистыми заболеваниями эксперт советует мыться в не сильно теплой бане. "Горячая парилка – это все нежелательно", – говорит кардиолог.





Юрий Серебрянский кардиолог, заслуженный врач Может произойти гипертонический криз, приступ кардиальной астмы, инфаркт, инсульт. Вообще тот, кто, идет с таким человеком, должен уметь оказывать неотложную помощь.

Людям с варикозным расширением вен эксперт тоже советует не посещать слишком горячую парную. "Если есть варикоз вен, тромбоз сосудов нижних конечностей, там может быть тромбоэмболия легочной артерии, оторвется тромб. То же самое может произойти и у людей с пороками сердца", – говорит кардиолог.

Серебрянский обращает внимание, что баня – это все-таки оздоровление организма, его очищение, поэтому употреблять алкоголь специалист не советует. "Баня должна сочетаться со здоровым образом жизни. Алкоголь может поменять артериальное давление, может произойти и инфаркт, и мозговой инсульт", – предупреждает кардиолог.

Ранее главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева рассказала, что посещение бани и сауны в течение трех дней после вакцинации от коронавируса может повлиять на степень выраженности иммунной реакции, привести к лихорадке, повышению температуры и более тяжелой субъективной переносимости препарата.

