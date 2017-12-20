Жириновский назвал "Иронию судьбы" фильмом о культе пьянства

Фото: кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!", режиссер Эльдар Рязанов

Владимир Жириновский поддержал решение Первого канала отказаться от трансляции "Ирония судьбы", назвав ее фильмом о культе пьянства.

"Это фильм, пропагандирующий пьянство! Никто никогда в баню не ходит под Новый год – они все закрыты, никто так не пьет пиво с водкой – это все придумал кинодраматург", – цитирует лидера ЛДПР Агентство "Москва".

По его словам, если другие каналы решат показать данную картину, ЛДПР будет требовать отменить ее показ в следующем году.

Первый канал впервые за десять лет не покажет 31 декабря новогоднюю комедию Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!". В этом году фильм будут транслировать на телеканале "Россия 1".