Актриса Талызина отреагировала на отсутствие "Иронии судьбы" на Первом канале

Кадр из фильма "Ирония судьбы или С легким паром!"

Актриса театра и кино Валентина Талызина прокомментировала информацию о том, что 31 декабря на Первом канале не будут показывать фильм Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!".

"Пришло время, и отказался, им виднее. Я не могу ничего сделать. Я всегда смотрю", – заявила Талызина в беседе с RT.

В знаменитой комедии Рязанова Талызина исполнила роль одной из подруг главной героини. Она также озвучила саму главную героиню, которую сыграла польская актриса Барбара Брыльска.

Ранее стало известно, что Первый канал впервые за десять лет не покажет 31 декабря новогоднюю комедию Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" По словам пресс-секретаря телеканала Ларисы Крымовой, картина входит в пакет "Мосфильма", который "делится и ротируется между каналами". Отмечается также, что в этом году фильм Рязанова будут транслировать на телеканале "Россия 1".