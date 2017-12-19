Первый канал впервые за 10 лет не покажет "Иронию судьбы" 31 декабря

Фото: кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!", режиссер Эльдар Рязанов
Первый канал не покажет комедию Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" 31 декабря впервые за десять лет. Об этом сообщила пресс-секретарь телеканала Лариса Крымова.
Как пояснила Крымова "Интерфаксу", знаменитая новогодняя комедия "является частью пакета "Мосфильма", который делится и ротируется между каналами".
"В этом году у Первого канала появились права на фильмы "Иван Васильевич меняет профессию" и "Кавказская пленница", которые в прошлом году были на втором канале", – добавила пресс-секретарь телеканала.
Согласно программе телепередач, 31 декабря в 16:10 "Иронию судьбы" можно будет посмотреть на телеканале "Россия-1". В тот же день на телеканале покажут такие фильмы, как "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Джентльмены удачи" и "Бриллиантовая рука".
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