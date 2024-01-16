Крещенские купания пройдут на 42 площадках в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве подготовили 42 площадки для проведения 18 и 19 января крещенских купаний. Специалисты комплекса городского хозяйства оборудовали для купаний 49 майн и 10 купелей, передает портал мэра и правительства столицы.

На каждой площадке сделали деревянные настилы, поручни для аккуратного спуска и подъема, раздевалки, пункты обогрева и питания, передвижные туалеты и подготовили средства спасения. Кроме того, рядом оборудовали парковочные места.

Рядом с местами для крещенских купаний установят информационные щиты с правилами поведения на площадке для безопасности граждан. Также на каждой точке будут дежурить и сопровождать людей к проруби столичные спасатели, а также медперсонал или скорая помощь.

Столичные водолазы, помимо этого, заранее проверили дно водоемов, где будут проводить крещенские купания. Все проруби сделали специально недалеко от берега для безопасности москвичей и гостей столицы. Кроме того, специалисты АО "Мосводоканал" предоставят храмам, которые не подключены к центральному водоснабжению, временное подключение.

При этом со служителями всех храмов и церквей, которые будут участвовать в организации купаний, уже провели профилактические беседы о правилах пожарной безопасности на водоемах.

"Для крещенских купаний необходимо выбирать только подготовленные площадки. В местах возможного несанкционированного купания проводится постоянное патрулирование, чтобы не допустить происшествий", – предупредили на портале mos.ru.

Ранее кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии Института профессионального образования Сеченовского университета Наталья Семененко заявила, что крещенские купания в ледяной воде станут полезны только здоровым и закаленным людям, а находиться в проруби стоит около минуты.



Более 200 купелей подготовят в Москве к Крещению