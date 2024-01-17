Официально и безопасно: где пройдут крещенские купания в Москве в 2024 году

Крещенские купания пройдут 18 и 19 января на 42 столичных площадках, сообщили городские власти. На каждой из них будут дежурить спасатели и медики. Рассказываем, где можно будет окунуться в прорубь и как это сделать безопасно.
В девяти округах
49 прорубей, а также 10 купелей на территориях или вблизи храмов подготовили специалисты комплекса городского хозяйства на 42 столичных площадках. Они будут работать 18 и 19 января.
Площадки оборудуют в девяти округах столицы: САО, СВАО, ВАО, ЮАО, ЮЗАО, ЗАО, СЗАО, ЗелАО и ТиНАО. Окунуться в ледяную воду можно будет, например, в купели "Вернисаж в Измайлово", в Верхнем Царицынском и Борисовских прудах, в ландшафтном парке "Митино" и зоне отдыха "Тропарево". С адресами всех площадок можно ознакомиться здесь.
Все места оборудуют деревянными настилами, поручнями, противоскользящими покрытиями, раздевалками, туалетами, пунктами обогрева и питания, парковками. На площадках установят информационные стенды с правилами купания и схемами транспорта, сообщили власти Москвы.
На всех официальных точках будут дежурить специалисты пожарно-спасательного гарнизона. Они будут сопровождать горожан к воде и постоянно присматривать за ними.
Для безопасности все проруби сделали около берега. Водолазы Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах заранее проверили их дно. Со священнослужителями и сотрудниками городских служб проведут беседы о правилах пожарной безопасности. Кроме того, на каждой точке будут дежурить медики, говорится в сообщении на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
Также специалисты будут патрулировать места, где купаться запрещено: это нужно, чтобы не допустить несчастных случаев. Эксперты предупреждают, что делать прорубь самому опасно.
"Есть водоемы со стоящей водой: пруд и озеро, а есть реки. Прорубь на реке – опасная штука из-за течения. Если человека затащит под лед, то он умрет... В оборудованных же местах есть люди, которые всегда могут помочь, если что-то пойдет не так", – объяснил ранее председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин.
Правила безопасности
МЧС России по Москве опубликовало рекомендации по безопасности во время крещенских купаний. В ведомстве перечислили следующие правила:
- нужно надеть нескользящую обувь;
- пробыть в воде не более минуты;
- после окунания обязательно пройти в теплое помещение;
- купаться можно только в санкционированных местах, где дежурят медики и спасатели.
В свою очередь, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников предупредил, что желающим окунуться в ледяную воду нужно отказаться от дополнительных нагрузок на организм.
Поесть необходимо за два часа до купания. Перед погружением можно разогреться упражнениями. Если человек делает это впервые, то время пребывания в ледяной воде не должно превышать 20 секунд, обратил внимание специалист.
"После проруби надо хорошо обсушиться и не совершать длинных пешеходных переходов. Лучше побыть в теплом помещении до полного согревания. Идеальный напиток для этого – горячий чай с медом или травами", – порекомендовал врач.
При этом он порекомендовал воздержаться от купания в проруби людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, эпилепсией, ревматизмом, почечной недостаточностью, беременным, а также пациентам с хроническими патологиями. Резкое охлаждение ослабленного болезнями организма может привести к серьезным осложнениям, заключил Тяжельников.
Как безопасно окунуться в прорубь на Крещение
Ранее глава прогностического центра "МЕТЕО" Александр Шувалов сообщил, что в крещенскую ночь на 19 января в столице ожидается оттепель. По его словам, температура воздуха приблизится к нулю. При этом эксперт не исключил, что в городе пойдет мокрый снег с дождем.
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