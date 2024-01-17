Официально и безопасно: где пройдут крещенские купания в Москве в 2024 году

Крещенские купания пройдут 18 и 19 января на 42 столичных площадках, сообщили городские власти. На каждой из них будут дежурить спасатели и медики. Рассказываем, где можно будет окунуться в прорубь и как это сделать безопасно.

В девяти округах

Фото: Москва 24/Никита Симонов

49 прорубей, а также 10 купелей на территориях или вблизи храмов подготовили специалисты комплекса городского хозяйства на 42 столичных площадках. Они будут работать 18 и 19 января.

Площадки оборудуют в девяти округах столицы: САО, СВАО, ВАО, ЮАО, ЮЗАО, ЗАО, СЗАО, ЗелАО и ТиНАО. Окунуться в ледяную воду можно будет, например, в купели "Вернисаж в Измайлово", в Верхнем Царицынском и Борисовских прудах, в ландшафтном парке "Митино" и зоне отдыха "Тропарево". С адресами всех площадок можно ознакомиться здесь.

Все места оборудуют деревянными настилами, поручнями, противоскользящими покрытиями, раздевалками, туалетами, пунктами обогрева и питания, парковками. На площадках установят информационные стенды с правилами купания и схемами транспорта, сообщили власти Москвы.

На всех официальных точках будут дежурить специалисты пожарно-спасательного гарнизона. Они будут сопровождать горожан к воде и постоянно присматривать за ними.

Для безопасности все проруби сделали около берега. Водолазы Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах заранее проверили их дно. Со священнослужителями и сотрудниками городских служб проведут беседы о правилах пожарной безопасности. Кроме того, на каждой точке будут дежурить медики, говорится в сообщении на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Также специалисты будут патрулировать места, где купаться запрещено: это нужно, чтобы не допустить несчастных случаев. Эксперты предупреждают, что делать прорубь самому опасно.

"Есть водоемы со стоящей водой: пруд и озеро, а есть реки. Прорубь на реке – опасная штука из-за течения. Если человека затащит под лед, то он умрет... В оборудованных же местах есть люди, которые всегда могут помочь, если что-то пойдет не так", – объяснил ранее председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин.

Правила безопасности

Фото: Москва 24/Александр Авилов

МЧС России по Москве опубликовало рекомендации по безопасности во время крещенских купаний. В ведомстве перечислили следующие правила:

нужно надеть нескользящую обувь;

пробыть в воде не более минуты;

после окунания обязательно пройти в теплое помещение;

купаться можно только в санкционированных местах, где дежурят медики и спасатели.



Андрей Тяжельников главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Не стоит курить, потому что это влияет на кровообращение и увеличивает расход тепла. Алкоголь не желателен ни до, ни после купания. Он оказывает дополнительный стресс на организм и обнуляет весь оздоровительный эффект от процедуры.

В свою очередь, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников предупредил , что желающим окунуться в ледяную воду нужно отказаться от дополнительных нагрузок на организм.

Поесть необходимо за два часа до купания. Перед погружением можно разогреться упражнениями. Если человек делает это впервые, то время пребывания в ледяной воде не должно превышать 20 секунд, обратил внимание специалист.

"После проруби надо хорошо обсушиться и не совершать длинных пешеходных переходов. Лучше побыть в теплом помещении до полного согревания. Идеальный напиток для этого – горячий чай с медом или травами", – порекомендовал врач.

При этом он порекомендовал воздержаться от купания в проруби людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, эпилепсией, ревматизмом, почечной недостаточностью, беременным, а также пациентам с хроническими патологиями. Резкое охлаждение ослабленного болезнями организма может привести к серьезным осложнениям, заключил Тяжельников.



Как безопасно окунуться в прорубь на Крещение

Ранее глава прогностического центра "МЕТЕО" Александр Шувалов сообщил, что в крещенскую ночь на 19 января в столице ожидается оттепель. По его словам, температура воздуха приблизится к нулю. При этом эксперт не исключил, что в городе пойдет мокрый снег с дождем.