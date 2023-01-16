Эксперт заявила, что крещенское купание способно помочь преодолеть депрессию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Купание в ледяной воде несет пользу здоровья в области сердечно-сосудистой системы. Также такой досуг способен оказывать антидепрессивный эффект, заявила профессор кафедры терапии Института профессионального образования Сеченовского университета Серафима Тазина.

"<...> уменьшаются уровень триглицеридов, резистентность к инсулину, артериальное давление. Плавание в ледяной воде оказывает положительное влияние на психическую сторону человека, улучшает самочувствие и может даже оказывать антидепрессивное действие", – поделилась она в беседе Агентством "Москва".

По словам эксперта, медики с каждым разом фиксируют все больше свидетельств того, что любители плавать в холодной воде имеют лучшую устойчивость к инфекционным заболеваниям. Тазина заявила, что такие люди, как правило, реже заражаются тем или иным недугом, а их болезнь протекает куда легче.

Однако эксперт предостерегла от купания в ледяной воде без длительной подготовки. Тазина подчеркнула, что участвовать в подобных активностях необходимо только под надлежащим наблюдением. Она рекомендовала перед купанием проконсультироваться с медиками.

Это связано с тем, что человек после погружения в холодную воду может получить холодовой шок. Профессор отметила, что такая реакция случается в первые три минуты. Человек может чувствовать тахикардию и потерю контроля над дыханием, что может стать причиной попадания воды в дыхательные пути, а в некоторых случаях и утопления.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в Москве в Крещенскую ночь оборудовали 46 мест для купания. Мэр поделился, что каждая площадка будет оснащена настилами, раздевалками, местами для обогрева и питания.



МЧС готовится к крещенским купаниям

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!