Священник посоветовал не окунаться на Крещение в футболке на голое тело

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Для купания в проруби на Крещение следует выбирать те же вещи, что и для похода в бассейн. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил глава отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии, иеромонах Макарий (Маркиш).

Ежегодно 19 января православные христиане отмечают Крещение Господне. Помимо участия в богослужениях, многие верующие купаются в прорубях.

"Здесь действуют все те же самые принципы, которые применяются при купании в бассейне или на пляже. Мы следуем нормам цивилизованного поведения. Не стоит изобретать что-то дополнительное", – сказал иеромонах.



отец Макарий глава отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии В футболках на голое тело я не вижу смысла. В древней церкви, например, священники не крестили женщин – для этого были созданы специальные церковные чины, потому что мужчинам смотреть на полуобнаженное женское тело было немыслимо.

Сразу после участия в ритуале иеромонах порекомендовал надевать теплые обувь и пальто, а голову кутать в шарф.

Ранее сообщалось, что в столице для проведения крещенских купаний 18 и 19 января оборудовали 42 площадки. На них созданы 49 прорубей и 10 купелей – там будет все необходимое для комфортного участия в обряде: раздевалки, передвижные туалеты, деревянные настилы, поручни для спуска в воду и выхода из нее, а также пункты обогрева. На каждой точке будут дежурить столичные спасатели и медицинские работники.