Москвичей предупредили о ненастной погоде на Крещенский сочельник

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Погода в Москве на Крещенский сочельник, 18 января, будет ненастной. Об этом главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила в своем телеграм-канале.

По ее информации, днем скажется влияние теплого атмосферного фронта, а именно начнется снег, местами он будет сильным, поднимется метель. Это приведет к снежному накату и заносам на дорогах, отметила синоптик.

Она добавила, что порывы ветра будут превышать 15 метров в секунду, что вместе со снегопадом станет опасным явлением погоды. Бушевать ненастье продолжит в Крещенскую ночь, уточнила Позднякова.

Эксперт подчеркнула, что столичные столбики термометров к полуночи 19 января будут показывать от 0 до 1 градуса тепла, но на улице по ощущениям будем 6–8 градусов мороза.

Между тем днем 19 января ветер будет постепенно стихать, снегопад пойдет на убыль, рассказала специалист. С полудня 18 января до полудня 19 января в Москве выпадет до трети месячной нормы осадков, высота снежного покрова превысит 40 сантиметров. Это будет самый высокий снежный покров текущей зимы, заключила Позднякова.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сказал, что в четверг, 18 января, в Москве может выпасть 10–15 миллиметров осадков, что составит 25% месячной нормы.

Метеоролог призвал не ждать морозов на Крещение. В ночь на 19 января в Москве ожидается от -2 до 2 градусов, однако из-за ветра на улице будет казаться холоднее на 4–5 градусов.

Между тем в среду, 17 января, в Москве ожидается -8...-10 градусов, в Подмосковье – -7...-12 градусов. Западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, атмосферное давление составит 739 миллиметров ртутного столба.

"Утро": 10 градусов мороза ожидается в столице 17 января